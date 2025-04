Recife oferta curso gratuito de reparo de smartphones; saiba como se inscrever

A- A+

A Prefeitura do Recife abriu inscrições para o curso gratuito de reparo de smartphones. A formação, voltada para jovens e adultos a partir dos 16 anos, acontece no Compaz Dom Helder Câmara, na comunidade do Coque, na Ilha de Joana Bezerra, na área central da cidade. Ao todo, 25 vagas serão ofertadas.

As inscrições só podem ser feitas presencialmente até esta sexta-feira (25). No ato da inscrição, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência do Recife.

As aulas acontecem entre os dias 28 de abril e 21 de maio, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 18h.

O curso é realizado em parceria com o Instituto de Inovação e Economia Circular (IEC) Brasil e faz parte da política de inclusão social e profissionalização dos Centros Comunitários da Paz (Compaz).

Segundo o secretário de Cidadania e Cultura de Paz, Túlio Arruda, a formação representa uma boa oportunidade de ingressar no mercado de trabalho.

“A gente sabe que conserto de celular é um serviço cada vez mais procurado. Esse curso é uma oportunidade concreta de aprendizado e geração de renda. É profissionalização feita com qualidade e compromisso social”, destaca.

Serviço

Curso de Reparo de Smartphone

Inscrições abertas até sexta-feira (25)

Segunda: 7h às 17h | Terça a sexta: 7h às 22h

Local: Compaz Dom Hélder Câmara – Rua Lourenço de Sá, 140, Ilha Joana Bezerra

Documentos: RG, CPF e comprovante de residência do Recife.

