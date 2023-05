Compaz Dom Helder Câmara receberá visita de Sergio Fajardo, ex-prefeito de Medellín

A- A+

Na próxima terça-feira (9), a partir das 10h, o Compaz Dom Helder Câmara, no bairro de Joana Bezerra, receberá a visita aberta ao público de Sergio Fajardo, ex-prefeito de Medellín, na Colômbia, e referência mundial em urbanismo social.



O gestor público está no Brasil para participar do I Encontro Brasileiro de Urbanismo Social: Cidades brasileiras em perspectiva, que acontecerá até a próxima sexta-feira (12), em diversos espaços do Recife.

O encontro tem o objetivo de estabelecer um espaço de troca entre atores envolvidos com ações de urbanismo social. A visita do gestor ao Compaz vem do fato de que o espaço é inspirado na política pública que Fajardo implantou em Medellín.





Murilo Cavalcanti, Secretário de Segurança Cidadã do Recife e Diretor da Rede Compaz, explica que o encontro será muito importante não só pra Recife, mas também para o país todo: “É uma oportunidade única para quem tem interesse pelo assunto e para todos os que querem ver a cultura de paz ocupar cada vez mais espaço na nossa cidade e no nosso País”, revelou.

Como gestor de Medellín, Sergio Fajardo deu início às transformações que tornaram a cidade em um exemplo para o mundo quando o assunto é urbanismo. Foi prefeito de 2004 a 2007, governador do Estado da Antioquia entre 2012 e 2015 e ex-candidato à Presidência da Colômbia.

Seu trabalho é lembrado por ter inaugurado um novo tempo em Medellín, conjugando obras de grande impacto arquitetônico e urbano, mas principalmente pela implantação de programas inovadores de cultura cidadã e educação que mudaram a relação da população com o governo municipal.

Na quarta-feira (10), Fajardo fará ainda a palestra de abertura do segundo dia do I Encontro Brasileiro de Urbanismo Social, na Universidade Católica de Pernambuco.

Programação do I Encontro Brasileiro de Urbanismo Social:

09/05/2023 - às 18h30 - Local: Auditório do Museu do Cais do Sertão - Palestra de Abertura com Jorge Melguizo, ex-secretário de Cultura de Medellín/Colômbia.

10/05/2023 - 09h00 às 12h00 - Mesas Temáticas - Local: Auditório G1/G2 UNICAP - Universidade Católica de Pernambuco

10/05/2023 - 14h00 às 18h00 - Oficinas temáticas - Local: Recife Antigo (espaços diversos)

11/05/2023 - 09h00 às 18h00 - Mesas Temáticas - Local: Auditório G1/G2 UNICAP – Universidade Católica de Pernambuco

12/05/2023 - 09h00 às 12h00 - Local: Visitas aos territórios - Compaz Governador Eduardo Campos; Ilha de Deus; Porto Digital, Comunidade do Pilar, Morro da Conceição.

