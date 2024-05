Compaz Eduardo Campos abre 270 novas vagas para hidroginástica

A- A+

O Compaz Eduardo Campos, localizado no Alto Santa Terezinha, abrirá, na quarta-feira (15), inscrições para 270 novas vagas de hidroginástica. A iniciativa atende a uma demanda antiga por mais vagas nesta modalidade, muito procurada pela comunidade.

As inscrições acontecem das 8h às 17h, e continuam nos dias seguintes, até as vagas serem preenchidas.

“Nosso esforço acontece sempre no sentido de promover as mudanças que nossos usuários esperam, a partir de sugestões que eles mesmos nos trazem. A hidroginástica é uma atividade muito querida pela comunidade, e estamos muito felizes em poder ofertar, de forma inédita, essa grande quantidade de vagas à população do Alto Santa Terezinha”, comemorou Gabriel Cavalcante, secretário de Segurança Cidadã do Recife.

Outra iniciativa inédita é a parceria com a Secretaria de Saúde municipal, que disponibilizará três médicos para realizar os exames médicos que liberam para o uso da piscina.

Os novos inscritos já sairão do Compaz, no ato da inscrição, com seu exame dermatológico marcado, facilitando e dando celeridade ao processo de matrícula.

As aulas são destinadas a pessoas a partir dos 18 anos e acontecerão nos horários da manhã, tarde e noite, distribuídos da seguinte maneira:

- 60 vagas para terças e quintas de manhã;

- 30 vagas para terças e quintas à tarde;

- 60 vagas para terças e quintas à noite;

- 60 vagas para quartas e sextas pela manhã;

- 60 vagas para quartas e sextas à noite.

Para se inscrever, basta comparecer à recepção do Compaz Eduardo Campos a partir das 8h desta quarta-feira (15) e estar cadastrado na Rede Compaz. Caso a pessoa ainda não seja cadastrada, é preciso levar RG, CPF e comprovante de residência no Recife, e o cadastro será realizado na ocasião.

SERVIÇO:

*Vagas Especiais* - inscrição para 270 vagas de hidroginástica no Compaz Eduardo Campos

Data: a partir de 15/05 (até quando durarem as vagas)

Endereço: av. Aníbal Benévolo, S/N - Alto Santa Terezinha

Horário: das 8h às 17h



Veja também

Economia FMI aprova ajuste de Javier Milei e libera US$ 800 milhões para a Argentina