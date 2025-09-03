Qua, 03 de Setembro

Paternidade

Compaz Eduardo Campos entrega resultados de exame de DNA da ação Painho Legal nesta quinta-feira (4)

Mutirão coletou gratuitamente o material genético para facilitar o reconhecimento da paternidade no dia 21 de agosto

Compaz Eduardo Campos promove a entrega dos resultados de exame de DNA coletados pelo Painho LegalCompaz Eduardo Campos promove a entrega dos resultados de exame de DNA coletados pelo Painho Legal - Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

O Compaz Eduardo Campos, que fica no Alto Santa Terezinha, na Zona Norte do Recife, realiza a entrega dos resultados de exame de DNA coletados pela primeira etapa da ação Painho Legal nesta quinta-feira (4), às 9h. 

Os testes foram feitos no dia 21 de agosto, durante a campanha promovida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz do Recife.

Cerca de 23 exames serão abertos durante o momento desta quinta-feira, além de 5 reconhecimentos espontâneos de paternidade para que a ação fosse executada mais rapidamente e sem custos.

“O Painho Legal é muito mais do que uma ação de entrega de resultados de DNA. Ele representa um passo importante para garantir direitos, fortalecer vínculos familiares e promover cultura de paz. O Compaz segue sendo um espaço de acolhimento e inclusão para todos”, afirmou Túlio Arruda, secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife.

As audiências de conciliação também são uma parceria da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude e o Núcleo de Conciliação (Nupemec) do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do Recife.

Mais informações pelo telefone (81) 3181-0541 e/ou através do e-mail [email protected].

