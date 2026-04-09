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RECIFE Compaz Eduardo Campos oferece serviços gratuitos à população da Zona Norte neste sábado (11) Ação acontece no Alto Santa Terezinha e amplia o acesso da população a serviços essenciais em um único espaço

O Compaz Governador Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha, recebe neste sábado (11), das 8h às 12h, o Rotary Day, com uma ampla oferta de serviços gratuitos para a população do Recife.

A ação acontece em parceria com o Rotary Club, o Lions Club e a Secretaria de Saúde do Recife, reunindo atendimentos em diversas áreas, com destaque para consultas médicas em Dermatologia e Pediatria, orientação jurídica em parceria com a OAB e serviços de saúde bucal.

Vários serviços também serão oferecidos, como cortes de cabelo, massoterapia, vacinação, aferição de pressão arterial e glicose, avaliação física e testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

A programação inclui atividades educativas, como orientações sobre prevenção de arboviroses e práticas de compostagem domiciliar. Além disso, a programação também conta com o projeto “Pegue, Leve e Leia”, que incentiva o acesso à leitura por meio da distribuição gratuita de livros.

“O Rotary Day é uma oportunidade de aproximar ainda mais os serviços da população, garantindo acesso gratuito a atendimentos importantes e promovendo qualidade de vida para os moradores do território”, destacou a superintendente do Compaz Eduardo Campos, Juliana Novaes.

A abertura do evento terá uma apresentação cultural do projeto Som do Alto, reforçando o caráter comunitário e integrador da iniciativa.

A ação amplia o acesso da população a serviços essenciais em um único espaço, promovendo cidadania, saúde e bem-estar.

Serviço:

Rotary Day – Serviços gratuitos para a população

Local: Compaz Eduardo Campos

Data: Sábado, 11 de abril

Horário: 8h às 12h

Endereço: Avenida Aníbal Benévolo, s/n, Alto Santa Terezinha, Recife – PE

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