Compaz Eduardo Campos oferece serviços gratuitos à população da Zona Norte neste sábado (11)
Ação acontece no Alto Santa Terezinha e amplia o acesso da população a serviços essenciais em um único espaço
O Compaz Governador Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha, recebe neste sábado (11), das 8h às 12h, o Rotary Day, com uma ampla oferta de serviços gratuitos para a população do Recife.
A ação acontece em parceria com o Rotary Club, o Lions Club e a Secretaria de Saúde do Recife, reunindo atendimentos em diversas áreas, com destaque para consultas médicas em Dermatologia e Pediatria, orientação jurídica em parceria com a OAB e serviços de saúde bucal.
Vários serviços também serão oferecidos, como cortes de cabelo, massoterapia, vacinação, aferição de pressão arterial e glicose, avaliação física e testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).
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A programação inclui atividades educativas, como orientações sobre prevenção de arboviroses e práticas de compostagem domiciliar. Além disso, a programação também conta com o projeto “Pegue, Leve e Leia”, que incentiva o acesso à leitura por meio da distribuição gratuita de livros.
“O Rotary Day é uma oportunidade de aproximar ainda mais os serviços da população, garantindo acesso gratuito a atendimentos importantes e promovendo qualidade de vida para os moradores do território”, destacou a superintendente do Compaz Eduardo Campos, Juliana Novaes.
A abertura do evento terá uma apresentação cultural do projeto Som do Alto, reforçando o caráter comunitário e integrador da iniciativa.
A ação amplia o acesso da população a serviços essenciais em um único espaço, promovendo cidadania, saúde e bem-estar.
Serviço:
Rotary Day – Serviços gratuitos para a população
- Local: Compaz Eduardo Campos
- Data: Sábado, 11 de abril
- Horário: 8h às 12h
- Endereço: Avenida Aníbal Benévolo, s/n, Alto Santa Terezinha, Recife – PE