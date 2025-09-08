A- A+

ALTO SANTA TEREZINHA Compaz Eduardo Campos sedia a primeira Festa Literária das Periferias de Pernambuco Evento gratuito contará com rodas de diálogo, saraus e lançamentos de livros, reunindo grandes nomes da cena literária brasileira, como Itamar Vieira Junior

De quarta-feira (10) a domingo (14), o Compaz Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha, será palco da primeira edição da Festa Literária das Periferias de Pernambuco (Flup). A abertura oficial acontece na quarta, às 18h30.



O evento conta com programação gratuita e é aberta ao público, durante o período, das 15h às 22h. A iniciativa chega ao Recife após se consolidar nacionalmente como um dos principais encontros literários do país.

Com o tema “Saberes Conectados: Negritude em todos os espaços”, a Flup valoriza a potência criativa das periferias, a força da negritude e o papel da literatura na transformação social.



Estão previstas rodas de diálogo, saraus e lançamentos de livros, reunindo grandes nomes da cena literária brasileira, como Itamar Vieira Junior, autor do premiado Torto Arado.





O secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife, Túlio Arruda, destaca o impacto da iniciativa. “A Flup chega para reafirmar que os Compaz são espaços de encontro, diálogo e produção de conhecimento. É uma festa que valoriza as vozes das periferias e fortalece o acesso à literatura como direito de todos e todas”, disse o gestor.

Flup

Criada em 2012, no Rio de Janeiro, a Flup já recebeu prêmios internacionais, como o London Book Fair (2016), e nacionais, como o Jabuti (2020), na categoria Fomento à Leitura. Em 2023, foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

Agora, no Recife, a festa literária chega para consolidar o Compaz Eduardo Campos como um polo cultural de referência, reforçando seu papel como equipamento que alia cidadania, arte e educação.

Serviço

Festa Literária das Periferias de Pernambuco (Flup)

Local: Compaz Eduardo Campos – Av. Aníbal Benévolo, S/N – Alto Santa Terezinha, Recife – PE

Data: 10 a 14 de setembro

Cerimônia de abertura: 10/09 às 18h30

Programação diária: 15h às 22h

Entrada gratuita

Veja também