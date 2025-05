A- A+

Atendimento Pet Compaz Leda Alves recebe ação com atendimento veterinário gratuito nesta terça (13) Esta edição do "CãoPaz" acontece das 9h às 13h, no Compaz localizado no Pina, zona sul do Recife

A Prefeitura do Recife realiza, nesta terça-feira (13), mais uma edição do CãoPaz. A ação, que oferece vacinação antirrábica, consultas veterinárias e pré-cadastro para castração, ocorrerá no Compaz Atriz Leda Alves, no bairro do Pina, na zona sul do Recife, das 9h às 13h.

A programação é organizada por meio do Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais e da Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz e não precisa de agendamento.

Para os tutores que desejam vacinar seus pets, a antirrábica é recomendada para cães e gatos a partir dos 3 meses de vida e deve ser aplicada anualmente.

O imunizante é a única forma de prevenção contra a raiva, uma doença fatal e que pode contaminar os humanos.

Além dos serviços ofertados, quem participar da ação também poderá aumentar a família. O Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais montará uma feira de adoção de gatos no local.

Os interessados precisam levar documento oficial com foto, comprovante de residência e passar por uma entrevista. Será possível, ainda, realizar denúncias de maus-tratos contra animais.

Mensalmente, o projeto CãoPaz visita as unidades da Rede Compaz a fim de levar atendimento veterinário gratuito a diferentes pontos do Recife.

Em média, são vacinados 100 animais por edição. No caso das consultas, a média de atendimentos é de 45 por edição.

Veja também