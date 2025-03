Compaz Leda Alves recebe mutirão de atendimento odontológico nesta quarta (19)

A- A+

O Compaz Leda Alves, localizado no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, recebe, nesta quarta-feira (19), um mutirão de atendimento odontológico gratuito.

A ação é promovida pela Uninassau - Centro Universitário Maurício de Nassau Recife, campi Boa Viagem e Graças, e acontece das 9h30 às 11h30.

O objetivo é reforçar a importância da saúde bucal e ampliar o acesso a serviços odontológicos.

Durante o mutirão, acadêmicos e dentistas especialistas, sob a supervisão de professores, farão avaliações iniciais por meio de triagens. Caso seja identificada a necessidade de procedimentos, os pacientes serão encaminhados para atendimentos específicos nas Clínicas-Escola da Uninassau.

Os serviços incluem profilaxia (limpeza), clareamento, próteses, endodontia (tratamento de canal), odontopediatria, extrações e atendimento de urgência.

A responsável técnica da Clínica-Escola de Odontologia da Uninassau Boa Viagem, Letícia Santos, destacou a importância da ação para ampliar o acesso aos cuidados odontológicos.

“O Brasil ainda enfrenta desafios significativos em relação à saúde bucal. Muitas pessoas só procuram o dentista quando já têm um problema avançado, o que poderia ser evitado com prevenção e acompanhamento regular. Nosso objetivo com essa iniciativa é oferecer orientação e facilitar o acesso a tratamentos essenciais”, explicou.

A ação acontece em alusão ao Dia Mundial da Saúde Bucal, comemorado em 20 de março. A data tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da higiene oral e da prevenção de doenças bucais, além de reforçar a necessidade do acesso a cuidados odontológicos de qualidade.

Além da estética, a saúde bucal é essencial para a prevenção de doenças que podem impactar outras partes do corpo, tornando-se um fator fundamental para a qualidade de vida.

Já a responsável técnica da Clínica-Escola de Odontologia da Uninassau Graças, Graziela Linhares, reforçou que ações como essa são fundamentais para conscientizar a população sobre a importância da higiene bucal.

“A boca é a porta de entrada para a saúde do corpo. Problemas como cáries e infecções gengivais podem levar a complicações mais graves, afetando a saúde geral. Por isso, nosso foco é educar e atender a comunidade, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida”, afirmou.

Para participar do mutirão, não é necessário realizar inscrição prévia, basta comparecer ao local no horário indicado para receber o atendimento. Além disso, as Clínicas-Escola da Uninassau continuarão oferecendo os serviços iniciados no mutirão, incluindo avaliações odontológicas, até o dia 31 de março.

Serviço

Mutirão de Avaliação Odontológica

• Data: 19 de março

• Horário: das 9h30 às 11h30

• Local: Compaz Leda Alves, localizado na Rua José Rodrigues, no bairro do Pina



Veja também