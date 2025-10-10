A- A+

Recife Compaz Miguel Arraes recebe Circuito Social e recreação infantil nesta terça (14) A ação ocorre das 16h às 20h. O serviço é gratuito

O Compaz Miguel Arraes, localizado no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife, será palco da 5ª edição do Circuito Social na próxima terça-feira (14).

A iniciativa é realizada pela Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife (FICR).

A ação, que ocorre das 16h às 20h, oferece serviços gratuitos à população na área jurídica, de gestão, de empregabilidade e de saúde.

O evento também contará com programação para as crianças, como recreação infantil com pintura, teatro de fantoches e a participação dos personagens da animação Lilo e Stitch.

Todas as atividades são gratuitas.

Circuito social

A 5ª edição do Circuito Social contará com aferição de pressão arterial, teste de glicose, plantão psicológico, além de orientações jurídicas sobre a produção de currículo e preparação para entrevista de emprego, finanças pessoais e marketing digital.

Participam do evento estudantes da FICR dos cursos de Enfermagem, Psicologia, Administração, Direito, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão de Recursos Humanos com acompanhamento de docentes da Instituição.

A ação ainda conta com apresentações culturais e de arte do Projeto Culturarte e Projeto InovaFICR, com Feira de Empreendedorismo Social realizada pelos estudantes da Instituição. Serão 13 estandes com variedade de produtos alimentícios, cosméticos, perfumaria, têxtil, artesanato, entre outros.

Programação

Arena Saúde: aferição de pressão, teste de glicose e orientações de saúde.

Arena Bem-Estar: plantão psicológico.

Arena Jurídica: orientações jurídicas.

Arena Gestão: orientações sobre finanças pessoais e marketing digital.

Arena Carreiras: orientações sobre elaboração de currículo e preparação para entrevista de emprego.

Arena Recreação: atividades de recreação infantil, com personagens Lilo e Stitch, piscina de bolinhas, pintura, contação de histórias e teatro de fantoches.

Serviço

5º Circuito Social

Quando:14/10 (terça-feira)

Horário: 16h às 20h

Onde: Compaz Miguel Arraes - Avenida Caxangá, 653 – Madalena - Recife (PE)

Com informações da assessoria



Veja também