Compaz Miguel Arraes recebe Circuito Social e recreação infantil nesta terça (14)
A ação ocorre das 16h às 20h. O serviço é gratuito
O Compaz Miguel Arraes, localizado no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife, será palco da 5ª edição do Circuito Social na próxima terça-feira (14).
A iniciativa é realizada pela Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife (FICR).
A ação, que ocorre das 16h às 20h, oferece serviços gratuitos à população na área jurídica, de gestão, de empregabilidade e de saúde.
O evento também contará com programação para as crianças, como recreação infantil com pintura, teatro de fantoches e a participação dos personagens da animação Lilo e Stitch.
Todas as atividades são gratuitas.
Leia também
• Creche promove festa para crianças de comunidades carentes da Zona Sul do Recife
• Sport inicia venda de ingressos para jogo contra o Ceará com entrada gratuita de crianças e mulheres
• Dia das Crianças: veja as dicas de diversão durante o fim de semana no Recife e na Região Metropolitana
Circuito social
A 5ª edição do Circuito Social contará com aferição de pressão arterial, teste de glicose, plantão psicológico, além de orientações jurídicas sobre a produção de currículo e preparação para entrevista de emprego, finanças pessoais e marketing digital.
Participam do evento estudantes da FICR dos cursos de Enfermagem, Psicologia, Administração, Direito, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão de Recursos Humanos com acompanhamento de docentes da Instituição.
A ação ainda conta com apresentações culturais e de arte do Projeto Culturarte e Projeto InovaFICR, com Feira de Empreendedorismo Social realizada pelos estudantes da Instituição. Serão 13 estandes com variedade de produtos alimentícios, cosméticos, perfumaria, têxtil, artesanato, entre outros.
Programação
Arena Saúde: aferição de pressão, teste de glicose e orientações de saúde.
Arena Bem-Estar: plantão psicológico.
Arena Jurídica: orientações jurídicas.
Arena Gestão: orientações sobre finanças pessoais e marketing digital.
Arena Carreiras: orientações sobre elaboração de currículo e preparação para entrevista de emprego.
Arena Recreação: atividades de recreação infantil, com personagens Lilo e Stitch, piscina de bolinhas, pintura, contação de histórias e teatro de fantoches.
Serviço
5º Circuito Social
Quando:14/10 (terça-feira)
Horário: 16h às 20h
Onde: Compaz Miguel Arraes - Avenida Caxangá, 653 – Madalena - Recife (PE)
Com informações da assessoria