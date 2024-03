Compaz Miguel Arraes oferece serviços gratuitos nesta quarta-feira (20)

A- A+

Uma parceria entre a Faculdade Alpha, Compaz Governador Miguel Arraes e a Prefeitura do Recife vai promover nesta quarta-feira (20), das 14h às 17h, um mutirão de atendimentos e serviços gratuitos para a população. A ação vai acontecer no Compaz Governador Miguel Arraes, localizado na Avenida Caxangá, 653, no bairro da Caxangá, no recife.

"Convidamos a todos a participarem e aproveitarem essa jornada de solidariedade e cuidado. Teremos à disposição profissionais técnicos entre eles, professores, coordenadores e alunos que estarão engajados em oferecer serviços essenciais, desde exames de saúde até atividades esportivas e oficinas para crianças", detalha uma das organizadoras da ação, Luciana Costa, diretora-geral da Faculdade Alpha. Ainda segundo ela, a promoção da ação é fundamental para promover o bem-estar e a transformação positiva na vida das pessoas.

Entre os serviços que serão oferecidos estarão exames rápidos de aferição de glicose e pressão, vacinação para cães e gatos e consulta veterinária, além de oficina de autoestima na adolescência. A programação também oferece orientação na área de empregabilidade para organização e elaboração de currículo, que fornecerá dicas de como se comportar em uma entrevista de emprego.

A programação também conta com aulas práticas de aero dance e circuito funcional para população em geral, que serão ministradas por profissionais de educação física. Além do funcional kids, o público infantil poderá acessar contação de história e oficina de fantoches (crianças de 6 a 10 anos), oficina de pedagogia sonora (crianças de 4 a 5 anos), oficina de musicalização e brincadeiras (crianças de 4 a 5 anos) e oficina brincando com letras e números (crianças de 4 a 5 anos).

SERVIÇO:

Mutirão oferece serviços gratuitos no Recife

Quando: quarta-feira (20)

Onde: Compaz Governador Miguel Arraes, localizado na Av. Caxangá, 653, Caxangá, Recife – PE.

Horário: das 14h às 17h

