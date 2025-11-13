A- A+

Saúde animal Compaz Miguel Arraes realiza vacinação e atendimento veterinário gratuito nesta sexta-feira (14) Edição do Cãopaz ocorre das 9h às 13h e inclui consultas e pré-cadastro para castração, além de feira de adoção de gatos

O Compaz Miguel Arraes, na, na Zona Oeste do Recife, promove mais uma edição do Cãopaz nesta sexta-feira (14), das 9h às 13h, com a aplicação de vacinação em animais de estimação e a realização de consultas com médicos veterinários de forma gratuita e sem necessidade de agendamento.



Com a ação, os moradores da Caxangá e arredores poderão vacinar os seus animais com a antirrábica e outros serviços. O atendimento, oferecido pela Prefeitura do Recife, contempla a vacinação de pets contra a raiva, que é recomendada para cães e gatos a partir dos 3 meses.

Além disso, são feitas consultas veterinárias e o pré-cadastro para castração no Hospital Veterinário do Recife (HVR).

A iniciativa busca visitar as unidades da Rede Compaz todos os meses a fim de levar atendimento veterinário gratuito a diferentes pontos do Recife.

Em média, são vacinados 100 animais por edição. Em relação às consultas, a média de atendimentos é de 45 por edição.

As equipes do Gabinete também estarão a postos para o recebimento de denúncias de maus-tratos contra animais, que também podem ser feitas pelo Conecta Recife, clicando na aba "SOS Animal", ao Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais, pelo telefone 3355-1670, ou ao Centro de Vigilância Ambiental, pelo número 3355 7712.

Adoção

No Cãopaz, também há oportunidade para aqueles que desejam aumentar a família com uma feira de adoção de gatos.

Os interessados precisam levar documento oficial com foto, comprovante de residência e passar por uma entrevista.

