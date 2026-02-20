Compaz Paulo Freire sedia experiência imersiva para estudantes no Recife sobre vulcões
Ação da Prefeitura acontece em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco na próxima quinta-feira (26)
A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz (Secpaz), promove, na próxima quinta-feira (26), uma experiência imersiva sobre vulcões no Compaz Paulo Freire, no bairro do Ibura.
A ação é gratuita, acontece das 9h às 16h e é realizada em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
A programação contará com atividades lúdicas, exposição de maquetes, games educativos e simulações interativas que prometem envolver crianças e jovens em uma jornada pelo universo da ciência.
Para o secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife, Túlio Arruda, ações como essa ampliam o papel social dos equipamentos públicos.
“O Compaz é um espaço que integra cidadania, educação e cultura. Trazer uma experiência científica como essa amplia horizontes, desperta curiosidade e aproxima nossas crianças e jovens do conhecimento. A cultura de paz também passa pelo acesso à educação e à ciência”, destaca.
- Na varanda da unidade, o público poderá acompanhar uma simulação especial com "vulcões em atividade", proporcionando uma vivência prática e educativa. Foto: Divulgação / PCR
A iniciativa integra a proposta da Prefeitura do Recife de fortalecer os Compaz como espaços de formação, convivência e acesso ao conhecimento.