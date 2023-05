Compaz promove distribuição de quimonos para crianças e adolescentes

A- A+

A partir da próxima terça-feira (30), às 9h, serão distribuídos 284 quimonos para crianças e adolescentes usuários dos Compaz Miguel Arraes, Ariano Suassuna e Dom Hélder Câmara, localizados nos bairros da Madalena (Zona Oeste), Cordeiro (Zona Oeste) e Joana Bezerra (área central), respectivamente.

As atividades relacionadas às artes marciais estão entre as mais procuradas pelos usuários dos Compaz e a entrega dos quimonos visa proporcionar mais condições para que essas crianças e adolescentes se desenvolvam no esporte.

"Um dos princípios que regem a Rede Compaz é 'fazer o melhor para os mais pobres', e a compra destes kimonos representa o cuidado que temos com a qualidade do que oferecemos aos nossos usuários", explica Murilo Cavalcanti, Secretário de Segurança Cidadã do Recife e Diretor da Rede Compaz, que realizará a entrega dos quimonos ao lado dos pais das crianças.

A entrega ocorre também na quinta (1/6), no Compaz Ariano Suassuna, e no sábado (3/6), no Compaz Dom Hélder Câmara, sempre às 9h.

Confira a programação completa abaixo:

30/05 - 9h - Compaz Miguel Arraes. Av. Caxangá, 653, Madalena.

01/06 - 9h - Compaz Ariano Suassuna. Av. General San Martin, 1208, Cordeiro.

03/06 - 9h - Compaz Dom Hélder Câmara. Rua Lourenço de Sá, 140, Joana Bezerra.

