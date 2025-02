A- A+

Começam nesta terça-feira (4) e seguem até a sexta-feira (7) as inscrições para 3.292 vagas na Rede Compaz, em cursos e esportes. É a edição de fevereiro do programa Temos Vagas, a primeira deste ano.

Segundo a Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz do Recife, há vagas para 307 turmas e 35 modalidades diferentes, divididas em esportivas, educacionais, culturais e de bem-estar.

Para se inscrever, os interessados devem ir até uma das seis unidades Compaz da Capital pernambucana [confira os endereços no final do texto].

A inscrição é feita presencialmente na recepção do Compaz escolhido, das 7h às 22h.

Entre as atividades oferecidas estão natação, hidroginástica, jiu-jitsu, karatê, taekwondo, judô, defesa pessoal para mulheres, beisebol, futsal, vôlei, basquete, balé, dança do ventre, jazz, biodança, ritmos, funcional, alongamento e meditação.

Também há opções educacionais, como alfabetização para pessoas acima de 15 anos, curso de celular para idosos, grupo terapêutico de psicologia e muito mais.

Para se inscrever, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência do Recife (para adultos) ou certidão de nascimento (para crianças).

As vagas disponíveis podem ser conferidas no site do Compaz. No endereço, o usuário deve clicar na aba Temos Vagas e selecionar o mês atual.

Compaz Miguel Arraes fica na avenida Caxangá, no bairro da Madalena | Foto: Hélia Scheppa/PCR

Rede Compaz no Recife: endereços

- Compaz Eduardo Campos: Av. Aníbal Benévolo, S/N - Alto Santa Terezinha, Recife - PE

- Compaz Dom Hélder Câmara: R. Lourenço de Sá, 140 - Ilha Joana Bezerra, Recife - PE

- Compaz Leda Alves: Rua José Rodrigues, S/N - Pina, Recife - PE

- Compaz Miguel Arraes: Av. Caxangá, 653 - Madalena, Recife - PE

- Compaz Ariano Suassuna: Av. Gen. San Martin, 1208 - Cordeiro, Recife - PE

- Compaz Paulo Freire: Ladeira da Cohab, 10 - Ibura, Recife - PE

