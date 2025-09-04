A- A+

Região Metropolitana do Recife Compesa recebe investimento de mais de R$ 183 milhões para ampliar abastecimento de água na RMR Companhia também vai executar obras para expandir a cobertura de esgotamento sanitário

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) vai executar R$ 183,5 milhões em investimentos para reforçar o abastecimento de água na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O investimento foi anunciado nesta semana, durante a última edição do programa Ouvir para Mudar, e também promete expandir a cobertura de esgotamento sanitário.

Os recursos contemplam obras nos municípios do Recife, Olinda, Cabo de Santo Agostinho, Moreno e Araçoiaba, com foco na ampliação da produção, modernização de sistemas e melhoria da qualidade da água distribuída.

As ações devem beneficiar diretamente cerca de 500 mil pessoas.

O presidente da Compesa, Douglas Nóbrega, destacou que os investimentos representam um avanço para a população da RMR.

“A Compesa tem o compromisso de executar cada etapa com responsabilidade e assegurar que os benefícios cheguem de forma efetiva aos pernambucanos. Essas obras representam um avanço importante para garantir mais qualidade de vida e dignidade à população da Região Metropolitana do Recife”, afirmou Nóbrega.

Recife e Olinda

Entre os anúncios, a assinatura da ordem de serviço das obras complementares da duplicação da Alça Norte - Grandes Anéis. A iniciativa prevê a implantação de 5 km de adutora, uma rede de grande porte, nas proximidades da BR-101, que será iniciada a partir do bairro do Engenho do Meio, na Zona Oeste do Recife.

A conclusão da obra permitirá a ampliação em 47% da atual oferta de água para os municípios do Recife e de Olinda, beneficiando cerca de 180 mil pessoas. Com investimento de R$ 18,2 milhões, a previsão de conclusão do serviço é agosto de 2026.

Para o Recife, também foi assinada a ordem de serviço das obras de complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Boa Viagem, na Zona Sul, com a implantação de três novas estações elevatórias de esgoto, a adequação de uma já existente, a instalação de 5,2 km de redes coletoras e 11 km de ramais de calçada, além da recuperação de travessias e de parte da rede atual.

A obra, orçada em R$ 78,8 milhões, vai permitir que parte do esgoto coletado em Boa Viagem e na Imbiribeira seja encaminhado para tratamento na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Cabanga, que tem capacidade de processar 1.000 l/s, beneficiando diretamente 151 mil pessoas.

Araçoiaba

Outro destaque é a implantação do Novo Sistema Produtor e da Adutora de Água Tratada para Araçoiaba, que também recebeu ordem de serviço, com um investimento de R$ 45,4 milhões.

A obra inclui a derivação da Adutora Arataca II, a construção de uma estação de tratamento de água, uma elevatória e o assentamento de 18 km de adutoras. Com a conclusão, prevista para agosto de 2026, o município terá incremento de produção de 45 l/s, eliminando o rodízio de abastecimento, beneficiando 21 mil moradores.

Ainda estão previstas para o município a aquisição e instalação da Estação de Tratamento de Água de Ultrafiltração – 50 L/s, com investimento de R$ 9,3 milhões.

Cabo de Santo Agostinho

Também foi anunciada a licitação para instalação de um conjunto de Estações de Tratamento de Água com tecnologia de ultrafiltração, que utiliza membranas de alta eficiência para reter partículas e garante maior qualidade e segurança no abastecimento.

Uma delas será instalada em Charneca, no Cabo de Santo Agostinho, ampliando em 50 l/s a capacidade de tratamento da região e beneficiando 17 mil pessoas, com investimento de R$ 9,3 milhões e prazo de conclusão em maio de 2026.

Para o município, ainda foi assinada a autorização de licitação para a obra de Requalificação do Sistema Produtor – ETA Charneca, que beneficiará aproximadamente 17 mil habitantes a partir do investimento de R$ 700 mil.

Moreno

Em Moreno, duas novas ETAs de ultrafiltração ainda serão implantadas: uma no distrito de Bonança, com capacidade de 50 l/s, que vai beneficiar 15 mil pessoas e representa um investimento de R$ 9,3 milhões, com conclusão prevista para abril de 2026; e outra na área central do município, também com capacidade de 50 l/s, que será integrada à ETA convencional já existente, garantindo abastecimento para 49 mil pessoas. Essa intervenção, estimada em R$ 9,3 milhões, tem previsão de entrega em março de 2026.

Também foi assinada para a cidade a autorização de licitação para Requalificação da ETA Bonança, uma obra que alcançará aproximadamente 15 mil habitantes com o aporte de R$ 1,7 milhão, e a autorização de licitação para a obra de Requalificação do Sistema Produtor de Moreno. Essa beneficiará aproximadamente 49 mil habitantes com um investimento de R$ 400 mil.

Ainda em Moreno, foi autorizada a licitação da obra para ampliação da oferta de água e requalificação do sistema produtor, que vai modernizar instalações eletromecânicas, substituir a subestação existente por outra de maior porte e instalar novos conjuntos motor-bomba.

As melhorias permitirão a operação simultânea das unidades convencional e por ultrafiltração, aumentando a continuidade e a qualidade do abastecimento para a população de Moreno e Jaboatão dos Guararapes. A obra, orçada em R$ 1,1 milhão, tem previsão de conclusão em janeiro de 2026, beneficiando 55 mil pessoas.

