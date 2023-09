Adutora para o reservatório de Tabatinga, em Camaragibe, será entregue em 2024, diz Compesa

A- A+

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) anunciou, nesta segunda-feira (11), que a obra da nova adutora para o reservatório de Tabatinga, localizado no bairro de mesmo nome, em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife, deverá ser concluída no primeiro semestre de 2024. Serão mais de cinco quilômetros de tubulações, dos quais, aproximadamente três já foram implantados segundo a empresa.

A expectativa é de que, quando for concluída, a obra beneficie cerca de 50 mil pessoas que moram na área urbana de Aldeia de Baixo, além dos bairros de Tabatinga, Inabi, Jardim Primavera, Vale das Pedreiras, Vila da Fábrica e parte do Borralho.



De acordo com a Compensa, com a construção dessa nova estrutura haverá menos intercorrências na rede de distribuição de água, ou seja, uma quantidade menor de vazamentos, melhorando, assim, o abastecimento das casas. O investimento para a obra foi de R$ 4 milhões.

Além dessa adutora, está prevista uma segunda etapa da obra. De acordo com a Companhia, será feito um aperfeiçoamento da gestão e controle de perdas nas unidades do sistema, por meio de um esquema de setorização das redes de distribuição nos bairros.

Essa setorização (divisão dos bairros em setores de distribuição) também pretende equilibrar as pressões na rede, diminuindo a incidência de vazamentos e tornando o abastecimento mais contínuo. Para isso, a Compesa irá implementar equipamentos de medição e controle, como medidores de vazão e válvulas redutoras de pressão.

