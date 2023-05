A- A+

SISTEMA BOTAFOGO Compesa anuncia suspensão no abastecimento de água para municípios da RMR na quarta (17); veja lista A previsão é de volta é para as 20h da próxima quinta-feira (18)

A Compesa comunicou que, a partir das 8h da próxima quarta-feira (17), suspenderá o abastecimento de água de alguns bairros dos municípios de Abreu e Lima, Igarassu, Paulista e Olinda. A volta está prevista para as 20h da próxima quinta-feira (18).

O motivo da paralisação é a manutenção emergencial no Sistema Botafogo para consertar um vazamento no trecho de adutora de grande porte que interliga as cidades. Após o término da operação, a água voltará a ser fornecida normalmente.

Confira os bairros afetados em casa cidade:

Abreu e Lima:

Caetes II

Fosfato

Inhamã

Planalto (parte)

Igarassu:

Cruz de Rebouças

Jabacó (apenas o Loteamento Recanto Agamenon)

Paulista:

Arthur Lundgren I

Arthur Lundgren II (parte)

Jaguaribe (parte)

Janga (parte)

Maranguape (parte)

Mirueira

Nobre

Pau Amarelo

Torres Galvão (parte)

Olinda:

Águas Compridas

(apenas Alto da

Macaiba, Córrego do

Abacaxi e Rua da Linha)

Alto da Nova Olinda

Аmраго

Bairro Novo

Bonsucesso

Bultrins (apenas Alto da Mina)

Carmo

Casa Caiada

Cidade Tabajara

Fragoso

Guadalupe

Jardim Atlântico

Jatobá

Ouro Preto

Rio Doce (3ª Etapa)

Sítio Fragoso

Umuarama

V8

V9

Varadouro

