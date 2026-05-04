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Força-tarefa Compesa atua para restabelecer abastecimento de água em municípios afetados pela chuva Desde a última sexta-feira, mais de 300 profissionais trabalham para acelerar recuperação de sistemas

Dos 24 municípios pernambucanos atingidos pelas fortes chuvas recentes, dezoito já tiveram o fornecimento de água retomado no último domingo, informou a Compesa. Desde a última sexta-feira, mais de 300 profissionais atuam em força-tarefa para acelerar a recuperação dos sistemas.

Algumas unidades, porém, ainda permanecem inoperantes devido ao acionamento do protocolo de segurança para chuvas, à baixa qualidade da água dos mananciais ou à falta de energia elétrica.

Em articulação com as Defesas Civis municipais, equipes técnicas seguem realizando vistorias em áreas de risco, monitorando os mananciais e atuando junto à concessionária de energia para garantir a normalização do abastecimento nas localidades ainda afetadas.

Com reforço de unidades vindas do Agreste, a Compesa disponibilizou 49 carros-pipa com o objetivo de minimizar os impactos nas áreas mais afetadas. Foram distribuídos, desde domingo, 1.400 mil litros de água via abastecimento complementar.

Vistoria

Nesta segunda-feira (4), o presidente da Compesa, Douglas Nóbrega, esteve em Timbaúba, onde acompanhou as intervenções para conserto eletromecânico na Estação Elevatória de Tiúma. Segundo a companhia, um conjunto de bombas já foi reinstalado e o sistema de abastecimento da cidade opera com 50% da sua capacidade.

A Compesa estima concluir nesta terça-feira (5) a manutenção das demais bombas para restabelecer a operação plena do sistema e iniciar a regularização da distribuição de água. Também foi vistoriada a cidade de Goiana, onde o abastecimento já está sendo retomado gradualmente após conserto de vazamento em trecho da rede.

Pela manhã, a diretora de Distribuição da RMR e Matas, Isabelle Crasto, também esteve nas áreas de morro da Zona Norte do Recife para monitorar a operação. Seis unidades que atendem a região seguem inoperantes por segurança.

A Elevatória dos Morros permanece fora de operação após falhas eletromecânicas, com previsão de conclusão dos reparos ainda nesta segunda-feira e retomada gradativa do abastecimento para as áreas afetadas.

Na RMR, o município de Camaragibe segue com áreas sem atendimento devido à baixa qualidade da água do manancial. Na Mata Norte, além de Timbaúba, seguem afetadas por falta de energia elétrica as cidades de Paudalho e Vicência; por problemas eletromecânicos nas unidades: Aliança, Ferreiros e Camutanga; por baixa qualidade do manancial: Chã de Alegria.

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