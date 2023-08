Compesa atualiza distribuição de água em Pernambuco após apagão nacional; confira

A- A+

Depois do apagão que acometeu 25 estados e o Distrito Federal do Brasil, com exceção apenas de Roraima, a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) atualizou o cenário de distribuição de água em diversas localidades estaduais.

De acordo com a instituição, a operação de abastecimento foi normalizada às 14h30 desta terça-feira (15), mas a distribuição ainda "está sendo normalizada de forma gradativa" nos municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR).

Já no interior de Pernambuco, o abastecimento completo foi retomado em 12 cidades. São elas: Passira, Gravatá, Chã Grande, Bom Jardim, João Alfredo, Orobó, Carpina, Paudalho, Chã de Alegria, Tracunhaém, Águas Belas e Custódia.

No Agreste, a Compesa acrescentou que Lagoa do Ouro "está operando, mas a previsão é que o abastecimento esteja normalizado até às 8h desta quarta-feira ".

A causa do "apagão" nacional ainda não foi esclarecida pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) nem pelo Ministério de Minas e Energia (MME).

Além da interrupção no curso da água até as torneiras da população, existem registros em todo o país de problemas no funcionamento de metrôs e de lentidão no trânsito, por conta de semáforos sem funcionamento.

