Compesa atualiza número de cidades afetadas por manutenção no Sistema Botafogo neste sábado (10)
Olinda, Abreu e Lima, Paulista e Igarassu poderão registrar queda de pressão ou redução de vazão de água
A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) atualizou o número de cidades que terão o abastecimento de água afetado devido ao serviço de manutenção emergencial no Sistema Botafogo, programado para este sábado (10).
Além de bairros de Olinda, inicialmente divulgados, localidades de Abreu e Lima, Paulista e Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, também poderão registrar queda de pressão ou redução de vazão de água.
Confira áreas impactadas:
Olinda
- Sapucaia
- Sítio Histórico
- Bairro Novo
- Jardim Fragoso
- Casa Caiada
- Jardim Atlântico
- Rio Doce
- Fragoso
- Tabajara
- Ouro Preto
Abreu e Lima
- Planalto
- Caetés III (parte)
Igarassu
- Ana Albuquerque
- Cruz de Rebouças
- Agamenon (parte)
- Centro
- Sítio Histórico
- Três Ladeiras
Paulista
- Torres Galvão
- Nobre
- Arthur Lundgren I e II
- Janga (parte)
- Jaguarana
- Alameda
- Jardim Paulista
- Aurora.
As intervenções, que devem começar às 5h do sábado (10), se concentrarão na Estação de Tratamento de Água (ETA) Botafogo, Estação Elevatória (bombeamento) e também no reparo de vazamento na adutora, no trecho da PE-15.
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De acordo com a Compesa, os serviços devem ser concluídos ainda no sábado, às 17h, quando será retomado o abastecimento gradativo conforme calendário de cada área.
"As ações são necessárias para a continuidade e segurança operacional do abastecimento", destaca a companhia.