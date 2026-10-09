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Região Metropolitana do Recife Compesa atualiza número de cidades afetadas por manutenção no Sistema Botafogo neste sábado (10) Olinda, Abreu e Lima, Paulista e Igarassu poderão registrar queda de pressão ou redução de vazão de água

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) atualizou o número de cidades que terão o abastecimento de água afetado devido ao serviço de manutenção emergencial no Sistema Botafogo, programado para este sábado (10).



Além de bairros de Olinda, inicialmente divulgados, localidades de Abreu e Lima, Paulista e Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, também poderão registrar queda de pressão ou redução de vazão de água.



Confira áreas impactadas:

Olinda

Sapucaia

Sítio Histórico

Bairro Novo

Jardim Fragoso

Casa Caiada

Jardim Atlântico

Rio Doce

Fragoso

Tabajara

Ouro Preto

Abreu e Lima

Planalto

Caetés III (parte)

Igarassu

Ana Albuquerque

Cruz de Rebouças

Agamenon (parte)

Centro

Sítio Histórico

Três Ladeiras

Paulista

Torres Galvão

Nobre

Arthur Lundgren I e II

Janga (parte)

Jaguarana

Alameda

Jardim Paulista

Aurora.

As intervenções, que devem começar às 5h do sábado (10), se concentrarão na Estação de Tratamento de Água (ETA) Botafogo, Estação Elevatória (bombeamento) e também no reparo de vazamento na adutora, no trecho da PE-15.

De acordo com a Compesa, os serviços devem ser concluídos ainda no sábado, às 17h, quando será retomado o abastecimento gradativo conforme calendário de cada área.



"As ações são necessárias para a continuidade e segurança operacional do abastecimento", destaca a companhia.

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