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Região Metropolitana do Recife

Compesa atualiza número de cidades afetadas por manutenção no Sistema Botafogo neste sábado (10)

Olinda, Abreu e Lima, Paulista e Igarassu poderão registrar queda de pressão ou redução de vazão de água

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Serviço no Sistema Botafogo deixa bairros da RMR sem águaServiço no Sistema Botafogo deixa bairros da RMR sem água - Foto: Compesa/Divulgação

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) atualizou o número de cidades que terão o abastecimento de água afetado devido ao serviço de manutenção emergencial no Sistema Botafogo, programado para este sábado (10).

Além de bairros de Olinda, inicialmente divulgados, localidades de Abreu e Lima, Paulista e Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, também poderão registrar queda de pressão ou redução de vazão de água.

Confira áreas impactadas:
Olinda

Abreu e Lima

Igarassu

Paulista

As intervenções, que devem começar às 5h do sábado (10), se concentrarão na Estação de Tratamento de Água (ETA) Botafogo, Estação Elevatória (bombeamento) e também no reparo de vazamento na adutora, no trecho da PE-15.

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De acordo com a Compesa, os serviços devem ser concluídos ainda no sábado, às 17h, quando será retomado o abastecimento gradativo conforme calendário de cada área.

"As ações são necessárias para a continuidade e segurança operacional do abastecimento", destaca a companhia.

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