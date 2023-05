Compesa comunica suspensão do abastecimento de água nesta quinta (11); veja os bairros afetados

A- A+

A Compesa comunicou que, a partir das 15h desta quinta-feira (11), haverá suspensão do abastecimento de água ou queda de pressão em diversos bairros do Recife. A volta está prevista para as 5h30 da sexta-feira (12).

A paralisão vai acontecer por conta de serviços de manutenção emergencial na Estação Elevatória do Sistema Duas Unas (bombeamento), unidade que integra o Complexo Tapacurá.

Confira os bairros afetados:

•Aflitos

•Afogados

•Alto do Mandu

•Alto de Santa Isabel

•Alto 13 de Maio

•Apipucos

•Areias

•Bairro do Recife

•Barro

•Bomba Grande

•Brasilit

•Bongi

•Boa Vista

•Cabanga

•Casa Amarela

•Casa Forte

•Caçote

•Caxangá

•Cidade Universitária

•Cordeiro

•Coqueiral

•Coelhos

•Coque

•Derby

•Detran

•Dois irmãos

•Estância

•Engenho do Meio

•Espinheiro

•Parte da Encruzilhada

•Graças

•Iputinga

•Ilha de Joaneiro

•Ilha do Retiro

•Ilha do Leite

•Ilha de Joana Bezerra

•Roda de Fogo

•Jardim São Paulo

•San Martin

•Jiquiá

•Santana

•Santa Luzia

•Santo Amaro

•Santo Antônio

•São José

•Soledade

•Sancho

•Tamarineira

•Tejipió

•Torre

•Torrões

•Várzea

•Vasco da Gama

•Vila Cardeal

•Zumbi

