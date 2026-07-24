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Água

Compesa conclui manutenção preventiva do Sistema Tapacurá antes do prazo esperado

Serviço foi concluído 20 horas antes do prazo estipulado pela companhia

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Serviço de manutenção do Sistema Tapacurá foi encerrado com 20 horas de antecedência em relação ao prazo inicial Serviço de manutenção do Sistema Tapacurá foi encerrado com 20 horas de antecedência em relação ao prazo inicial  - Foto: Aluisio Moreira/Compesa

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) concluiu, na manhã desta sexta-feira (24), a manutenção programada no Sistema Tapacurá. As intervenções incluíram obras para ampliar o abastecimento de água em Camaragibe e bairros do Recife, além da modernização da Estação de Tratamento de Água Tapacurá e serviços preventivos e corretivos em demais unidades operacionais.

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Com a conclusão dos trabalhos, o sistema está entrando em operação para a retomada da distribuição de água para as áreas afetadas. A normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradativa, à medida que as redes forem pressurizadas. O serviço foi encerrado 20 horas antes do prazo previsto pela companhia.

A operação mobilizou cerca de 300 profissionais e contou com investimento de aproximadamente R$ 1 milhão. Os serviços foram executados sem interrupção, para agilizar e antecipar o retorno do abastecimento.

"O planejamento da operação aliado ao empenho das nossas equipes foi fundamental antecipar a conclusão das intervenções estratégicas para a melhoria do abastecimento nas localidades. Seguimos acompanhando de perto a retomada da distribuição até a completa normalização do sistema", destacou o presidente da Compesa, Douglas Nóbrega.

Segundo o titular, no período da paralisação, a Compesa manteve ainda uma operação especial para atender serviços públicos essenciais. Foram abastecidos com carros-pipa 77 unidades prioritárias, totalizando 1,6 milhão de litros de água.

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