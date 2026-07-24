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Água Compesa conclui manutenção preventiva do Sistema Tapacurá antes do prazo esperado Serviço foi concluído 20 horas antes do prazo estipulado pela companhia

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) concluiu, na manhã desta sexta-feira (24), a manutenção programada no Sistema Tapacurá. As intervenções incluíram obras para ampliar o abastecimento de água em Camaragibe e bairros do Recife, além da modernização da Estação de Tratamento de Água Tapacurá e serviços preventivos e corretivos em demais unidades operacionais.

Com a conclusão dos trabalhos, o sistema está entrando em operação para a retomada da distribuição de água para as áreas afetadas. A normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradativa, à medida que as redes forem pressurizadas. O serviço foi encerrado 20 horas antes do prazo previsto pela companhia.

A operação mobilizou cerca de 300 profissionais e contou com investimento de aproximadamente R$ 1 milhão. Os serviços foram executados sem interrupção, para agilizar e antecipar o retorno do abastecimento.

"O planejamento da operação aliado ao empenho das nossas equipes foi fundamental antecipar a conclusão das intervenções estratégicas para a melhoria do abastecimento nas localidades. Seguimos acompanhando de perto a retomada da distribuição até a completa normalização do sistema", destacou o presidente da Compesa, Douglas Nóbrega.

Segundo o titular, no período da paralisação, a Compesa manteve ainda uma operação especial para atender serviços públicos essenciais. Foram abastecidos com carros-pipa 77 unidades prioritárias, totalizando 1,6 milhão de litros de água.

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