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PERNAMBUCO Compesa conclui reparo emergencial na Adutora do Agreste nesta terça-feira (9) Intervenção foi finalizada um dia antes do previsto; abastecimento começa a ser retomado gradualmente em Caruaru e outras cidades afetadas

As obras emergenciais feitas na Adutora do Agreste após ato de vandalismo foram finalizadas na manhã desta terça-feira (9), segundo a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). Anteriormente, o serviço tinha previsão de ser encerrado na quarta-feira (10).

De acordo com a Compesa, o trecho próximo à cidade de Sanharó sofreu um ato de vandalismo que resultou no atraso do abastecimento de água de algumas cidades da região Agreste.

Os técnicos da companhia constataram que não houve danos ou estouramento da adutora, mas uma violação dos lacres de segurança do sistema de descarga da tubulação.

A entidade já abriu um Boletim de Ocorrência e as autoridades policiais estão investigando o caso.

Segundo informações divulgadas pela Compesa, o prejuízo se estendeu por mais de 55% da cidade de Caruaru. O vazamento também atingiu metade dos municípios de Belo Jardim e Bezerros. Já as cidades de Pesqueira, Sanharó, Tacaimbó e Riacho das Almas tiveram o fornecimento suspenso.

A interrupção ainda afetou os distritos de Serra dos Ventos e Barra de Farias, em Brejo da Madre de Deus, e de Ameixas, em Cumaru.

Com as intervenções concluídas, a adutora já retomou sua operação e agora busca reestabelecer o abastecimento de maneira gradual, para que alcanem o enchimento e regularização das vazões.

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