A- A+

Recife Compesa divulga calendário provisório de abastecimento para bairros do Recife que estão sem água O transtorno ocorre em decorrência do rompimento de um trecho da adutora de Tapacurá, após queda de energia no município de São Lourenço da Mata

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) divulgou, na tarde desta quarta-feira (22), um calendário provisório de abastecimento para atender localidades do Recife que estão sem água.



O transtorno ocorre em decorrência do rompimento de um trecho da adutora de Tapacurá, no domingo (19), após queda de energia no município de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana.

O calendário prevê que locais atendidos pelo Sistema Alto do Céu, que recebem água todos os dias, reversem o abastecimento com aqueles que estão sem. O sistema começa a valer a partir desta quarta (22) e segue até a sexta-feira (24).

Confira calendário de abastecimento:

22 de fevereiro

Bairros abastecidos -Água Fria (partes), Arruda (partes), Casa Amarela, Casa Forte, Monteiro, Poço da Panela, Mangabeira (partes), Parnamirim (partes).

Bairros desabastecidos - Água Fria, Arruda, Beberibe, Bomba do Hemetério, Campina do Barreto, Campo Grande, Encruzilhada, Hipódromo, Parnamirim, Torreão, Cordeiro (partes),

Iputinga, Várzea, Sítio São Brás, Jardim Petrópolis, Caxangá.

23 de fevereiro

Bairros abastecidos - Cordeiro (partes), Iputinga, Várzea, Sítio São Brás, Jardim Petrópolis e Caxangá.



Bairros desabastecidos - Água Fria, Arruda, Beberibe, Bomba do Hemetério, Campina do Barreto, Campo Grande, Encruzilhada, Hipódromo, Parnamirim, Água Fria (partes), Casa Amarela, Casa Forte, Monteiro, Poço da Panela, Mangabeira (partes), Parnamirim (partes).



24 de fevereiro

Bairros Abastecidos

Água Fria, Arruda, Beberibe, Bomba do Hemetério, Campina do Barreto, Campo Grande, Encruzilhada, Hipódromo, Parnamirim, Água Fria (partes).

Bairros desabastecidos

Casa Amarela, Casa Forte, Monteiro, Poço da Panela, Mangabeira (partes), Parnamirim (partes), Cordeiro

(partes), Iputinga, Várzea, Sítio São Brás, Jardim Petrópolis e Caxangá.



Rompimento atinge três municípios

O rompimento do trecho da adutora de Tapacurá atingiu, também, bairros de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana, e todo o município de Camarabige.



De acordo com a Compesa, já foi concluído todo o processo de escavação manual e com máquinas no entorno da adutora. Uma empresa especializada em conserto de tubulações de concreto realiza o trabalho de recuperação do tubo de grande porte, que mede 1,6 metros de diâmetro.



Somente após essa etapa, será iniciada a fase da cura do concreto. A previsão é que, nesta sexta-f eira (24), comece o processo de enchimento da adutora, que deve ser "lento e gradual", por questão de segurança.



Somente quando os reservatórios estiverem cheios e adutora pressurizada, será iniciada a distribuição de água para as áreas afetadas.

Confra os locais afetados:

Recife: Alto do Mandu, Apipucos, Casa Amarela, Casa Forte, Caxangá, Cidade Universitária, Cordeiro, Coqueiral, Curado, Dois Irmãos, Engenho do Meio, Iputinga, Jiquiá, Pacheco, Macaxeira, Mangueira, Monsenhor Fabricio, Monteiro, Novo Caxangá, Parnamirim, Poço da Panela, Prado, Roda de Fogo, San Martin, Santana, Santa Luzia, Tamarineira, Torre, Torrões, Totó, Varzea, Vasco da Gama, Zumbi, Bomba Grande, Brasilit, Detran, Ilha de Joaneiro, Alto 13 de Maio, Mundo Novo e Alto Santa Isabel.

Jaboatão dos Guararapes: Alphaville, Alto da Colina, Cavaleiro, Centro, Curado I, Curado II, Curado III, Curado IV, Curado V, Socorro, Sucupira, Floriano, Santana, Engenho Velho, Cascata, Vista Alegre, Bulhões, Santo Aleixo, Padre Roma, Alto do Bartolomeu, Alto da Bela Vista, Alto São Sebastião, Alto Santa Teresinha e Usina Jaboatão.



Camaragibe: Todo o município.

Veja também

Guerra Após um ano de guerra, 95% dos ucranianos acreditam na vitória, mostra pesquisa