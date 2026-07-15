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Compesa Compesa promove modernização do Sistema Tapacurá e altera distribuição de água no Grande Recife Operação programada pela companhia visa reduzir desperdício, aprimorar operação e ampliar fornecimento de água na Região Metropolitana

Impactando mais de 800 mil pernambucanos, a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) promoverá obras e uma intervenção preventiva na rede de distribuição da Região Metropolitana do Recife (RMR), entre a próxima quarta-feira (22), às 6h, e o sábado (25), no mesmo horário. A ação, motivada pela renovação do Sistema Tapacurá, ainda vai ampliar o abastecimento na Zona Norte da capital e reduzir desperdícios.

Com um investimento de R$ 43 milhões, o objetivo primário da ação é modernizar a Estação de Tratamento de Água (ETA) de Tapacurá. Já o aporte de cerca de R$ 60 milhões viabiliza o plano de interligar Tapacurá à Adutora de Viana, ampliando o abastecimento para Camaragibe. Outra interligação visa expandir a distribuição para a Zona Norte do Recife. Mais de R$ 1 milhão ainda será aplicado nos custos operacionais.

A ação deve afetar as zonas Norte e Oeste do Recife, Camaragibe, centro de Jaboatão e Curado. O diretor-presidente da Compesa, Douglas Nóbrega, descreveu o plano de ação, que envolve 300 técnicos em campo.

“Serão 20 frentes de serviço, mas entre os principais serviços nós vamos interligar uma nova adutora em Viana, em Camaragibe. A gente vai interligar também uma outra obra importante para os morros da Zona Norte, que é chamada duplicação da Alça Norte. Vai ser feita também a modernização da Estação de Tratamento de Água em Tapacurá, além de várias manutenções preventivas e corretivas ao longo do sistema”, detalhou.

Estação de Tratamento de Água de Tapacurá. Foto: Hans Von Manteuffel/Compesa

Impacto positivo

Melhoria da regularidade do abastecimento, ampliação da oferta de água para Camaragibe e bairros do Recife e redução de perdas no sistema. A manutenção procura aprimorar o sistema que leva água aos 800 mil cidadãos impactados, além de ganho estimado de 200 litros por segundo na capacidade do Sistema Tapacurá. Segurança operacional e melhoria na qualidade da água distribuída também fazem parte do plano.

O diretor de Produção e Planejamento Operacional da Compesa, Flávio Coutinho, acredita que a intervenção programada pode aumentar o acesso ao recurso hídrico.

“Toda a Região Metropolitana vai ser beneficiada. Jaboatão dos Guararapes vai ter mais água sendo ofertada através da Estação de Tratamento de Tapacurá. A área dos morros também vai receber mais água através das obras. Todas essas intervenções, atreladas aos outros investimentos, tendem a trazer mais água, mais continuidade, redução de calendário”, projetou.

A ETA Tapacurá foi construída em 1973 e, com mais de 50 anos de existência, é fonte de água importante para a RMR. Outros canos e equipamentos que compõem o sistema adutor também são antigos e carecem de manutenção.

Vai faltar água?

Quanto à necessidade de paralisar o sistema, deixando bairros da RMR sem água ou com a pressão reduzida, o presidente foi direto: “Sim, é necessário porque a interligação você precisa fazer com as linhas vazias. Então você tem que ter um período de esvaziamento das redes de distribuição da adutora, fazer interligação que envolve solda, envolve flangeamento, parafuso, enfim, envolve uma operação que precisa, sim, que seja feita sem água”, explicou.

Camaragibe, que depende exclusivamente de Tapacurá, será o município da Região Metropolitana que realmente ficará sem água durante o período de 72h, segundo Nóbrega. Contudo, a companhia prevê normalizar o serviço antes do prazo previsto. Coutinho garantiu agilidade no serviço.

“Todo o planejamento está montado para iniciar a paralisação ou a redução do abastecimento a partir das 6 horas da manhã do dia 22 e planejada até as 6 horas da manhã do dia 25. Mas todos os serviços estão planejados para - o mais rápido possível - serem concluídos, para que a gente retorne o abastecimento de água numa sexta-feira ou até mesmo na quinta-feira”, declarou.

Outro ponto de atenção é o fornecimento de água para serviços essenciais. A diretora de Distribuição de Água da RMR, Isabelle Souto, explica que o esquema se espelha no que foi adotado na última parada, no ano passado, para intervenções no Sistema Pirapama.

"Nós temos o monitoramento com os hospitais, com as unidades de saúde, de forma que a gente vai manter esse abastecimento, para que não possam parar os atendimentos. Teremos pontos de abastecimento de carro-pipa distribuídos na cidade, funcionando 24 horas. Os bombeiros serão avisados dos pontos que serão disponibilizados, para caso haja alguma ocorrência de incêndio”, descreveu.

Souto relembrou que a Região Metropolitana também dispõe de outras fontes de distribuição, tais como Pirapama, Botafogo, Alto do Céu e demais postos de fornecimento.

Confira as regiões afetadas pelas obras:

Camaragibe: Alberto Maia, Aldeia, Alto da Boa Vista, Alto da Fábrica, Alto das Carmelitas, Alto Santo Antônio, Área de Preservação, Areeiro, Bairro dos Estados, Bairro Novo, Borralho, Burrione, Campo Alegre, Celeiro das Alegrias Futuras, Centro, Céu Azul, Córrego do Burro, Cosme Damião, Jardim Primavera, João Paulo II, Loteamento São Pedro, Nazaré, Santa Mônica, São Paulo, Sítio dos Mesquitas, Sítio Fontainha, Tabatinga, Timbi, UR-07 Várzea, Vale das Pedreiras, Viana, Vila da Fábrica e Vila da Inabi.

Jaboatão dos Guararapes: Bulhões, Cascata, Cavaleiro, Centro, Curado, Dois Carneiros, Engenho Velho, Floriano, Jardim Jordão, Jordão, Pacheco, Padre Roma, Prazeres, Santana, Santo Aleixo, Socorro, Suassuna, Sucupira, Vargem Fria, Vila Rica, Vista Alegre e Zumbi do Pacheco.

Recife: Aflitos, Afogados, Alto do Mandú, Alto José Bonifácio (parte), Alto José do Pinho, Alto Santa Isabel, Apipucos, Areias, Bairro do Recife, Barro, Boa Viagem, Boa Vista, Bomba Grande, Bongi, Brasília Teimosa, Brasilit, Cabanga, Caçote, Casa Amarela, Casa Forte, Caxangá, Cidade Universitária, Coelhos, Coqueiral, Cordeiro, Curado, Derby, Detran, Dois Irmãos, Engenho do Meio, Encruzilhada, Espinheiro, Estância, Graças, Ilha do Leite, Ilha do Retiro, Ilha Joana Bezerra, Imbiribeira, Iputinga, Ipsep, Jaqueira, Jardim Petrópolis, Jardim São Paulo, Jiquiá, Loteamento Nova Morada, Loteamento Novo Caxangá, Macaxeira, Madalena, Mangabeira, Mangueira, Monsenhor Fabrício, Monteiro, Morro da Conceição (parte), Mustardinha, Nova Descoberta (parte), Nova Morada Sítio dos Pintos, Paissandu, Parnamirim, Pina, Poço da Panela, Prado, Roda de Fogo, Rosarinho, San Martin, Sancho, Santana, Santo Amaro, Santo Antônio, São José, Setúbal, Sítio São Brás, Soledade, Torre, Torrões, Totó, UR-7, Várzea, Vasco da Gama (parte) e Zumbi.

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