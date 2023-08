A- A+

TRÁFEGO Compesa finaliza obra emergencial no Pina; trânsito foi liberado no local Repavimentação do trecho interditado da via foi concluída nesta quarta (16)

Iniciada no dia 8 de agosto, a obra emergencial de recuperação da rede coletora de esgoto localizada na ponte Governador Paulo Guerra, no bairro do Pina, foi concluída pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).



Após a intervenção, o trecho da via que havia sido bloqueado para o trânsito e aguardava repavimentação foi liberado nesta quarta-feira (16). O trabalho, previsto para ser encerrado no dia 23 de agosto, foi finalizado previamente.

De acordo com a companhia, foram substituídos 40 metros de uma tubulação danificada que estava ao longo da via e provocou o afundamento do asfalto. Para a realização do trabalho, foi preciso interditar três faixas da ponte Governador Paulo Guerra.

A ação realizada pela BRK, parceira da Compesa no Programa Cidade Saneada, foi desenvolvida em período integral, com o objetivo de garantir celeridade ao serviço.

