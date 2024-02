Compesa garante que não faltará água durante o Carnaval

A- A+

O assessor da Diretoria Regional Metropolitana da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), Robson Santos, garantiu, nesta segunda-feira (5), que não faltará água nos polos de animação do Estado durante o Carnaval deste ano. Desde novembro do ano passado, a companhia, contou ele, vem trabalhando nas manutenções preventivas e corretivas para trazer maior confiabilidade operacional das unidades que compõem os sistemas de abastecimento.

“No Sistema Itapacurá, estamos com 80% da barragem cheia. No Sistema de Pirapama, estamos com 100% e no Sistema Suape, com 56% da barragem principal, mas temos uma captação do Rio Ipojuca que ganhou mais uma bomba”, afirmou Santos durante entrevista coletiva realizada pelo Governo do Estado para anunciar os investimentos para os dias de folia em áreas como segurança, saúde, mobilidade e infraetrutura, turismo e lazer.

Com os três grandes sistemas, Tapacurá, Pirapama e Suape, a Compesa, vai conseguir abastecer sem os transtornos que houve em 2023. “No ano passado, tivemos um caso atípico: um problema na Adutora de Itapacurá bem na semana do Carnaval. Este ano, já tomamos providências para que isso não aconteça. Fizemos as manutenções antecipadas para garantir o funcionamento adequado das adutoras”, esclareceu.

A companhia de saneamento, de acordo com Santos, contará com 309 profissionais das equipes de produção, distribuição e manutenção, que estarão de plantão 24 horas por dia durante todo a festa de Momo para garantir o pleno funcionamento dos sistemas de abastecimento na metropolitana.

“Tivemos reforço em Olinda, onde tem um sistema de rodízio, mas desde o dia 1º até a Quarta-feira de Cinzas está sendo abastecida 20 horas por dia”, acrescentou. As quatro horas do dia sem água é, segundo a Compesa, tempo suficiente para o enchimento dos reservatórios para a retomada da distribuição de acordo com o cronograma estabelecido.

Na capital pernambucana, no foco da folia, o Recife Antigo já tem abastecimento diário, mas durante os festejos, a distribuição de água será reforçada e monitorada para garantir o fornecimento sem intercorrência. No Bairro de São José, onde é realizado o desfile do Galo da Madrugada, no Sábado de Zé Pereira, o abastecimento também será reforçado para que não falte água durante o trajeto da agremiação.

Em relação ao abastecimento do litoral Norte, o esquema de distribuição de água será reforçado através de carros-pipa, atendendo aos veranistas e residentes nos bairros de Pau Amarelo, Maria Farinha, Conceição, Janga, em Paulista, além de Itamaracá e Ponta de Pedras, em Goiana. Os carros-pipa poderão ser solicitados através da central de atendimento 0800 081 0195 ou diretamente na Loja de Atendimento de Itamaracá 3181-5099 e Pontas de Pedra pelo telefone 3412-9473.



Para garantir o abastecimento de água no litoral Sul, a Compesa está aumentando a vazão em 200 litros por segundo no sistema de bombeamento de Ipojuca, reforçando o fornecimento de água para Porto de Galinhas e Muro Alto. A Compesa assegurou que em Tamandaré equipes estão trabalhando nos sistemas de Saltinho e Amaraji para trazer segurança hídrica ao município.

“No interior, a equipe das gerências de planejamento se reuniu para fazer toda a revisão nas áreas que têm focos de foliões para também garantir o abastecimento. E se tem água, tem que tratar também o esgoto. Numa parceria com a BRK, fizemos a revisão de mais de 54 quilômetros de rede coletora.

Robson Santos afirmou, ainda, que, em todo o Estado, foram mais de 600 quilômetros de redistribuição revisadas, envolvendo mais de 600 profissionais trabalhando. “É uma equipe grande que vai continuar todo esse período trabalhando para que o nosso folião e os turistas que aqui chegarem tenham água suficiente”, explicou.

O assessor da Diretoria Regional Metropolitana da Compesa disse, também, que, apesar do empenho da companhia, o usuário deve evitar desperdício. “É preciso pensar em economizar, não gastar tanto, porque muita gente vai estar aqui, e a gente faz os incrementos, mas tem que ter consciência para poder usar a água de forma adequada para que o recurso não falte e todos aproveitem o Carnaval de Pernambuco”, aconselhou.

