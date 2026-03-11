A- A+

Caruaru Compesa identifica desvio de água em adutora no Agreste capaz de abastecer 32 mil pessoas por dia Desvios eram utilizados para abastecer propriedades, açudes e atividades privadas

Ligações clandestinas na Adutora de Inversão de Jucazinho, no Agreste de Pernambuco, resultaram em perda estimada de 4,8 milhões de litros por dia, volume suficiente para abastecer cerca de 32 mil pessoas por dia.

Os desvios eram utilizados para abastecer propriedades, açudes e atividades privadas. A informação foi divulgada pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) que realizou, junto com a Polícia Civil de Pernambuco, uma operação nessa terça-feira (10), em Caruaru.

Volume era suficiente para abastecer cerca de 32 mil pessoas diariamente | Foto: Compesa/Divulgação

A ação foi motivada após a constatação de perdas significativas ao longo da adutora, e cumpriu mandados de busca e apreensão em imóveis e estruturas suspeitas de realizar captações irregulares.

"A diferença entre a vazão produzida e a água efetivamente entregue aos municípios indicava perdas estimadas em 56 litros por segundo, o equivalente a 4,8 milhões de litros por dia, volume suficiente para abastecer cerca de 32 mil pessoas diariamente", informou a Compesa.

A Compesa destaca que a Adutora de Inversão de Jucazinho é uma das principais alternativas emergenciais para garantir o abastecimento dos municípios de Caruaru, Riacho das Almas, Passira e Cumaru.

"No cenário de escassez hídrica da região, as ligações clandestinas agravam o risco de desabastecimento nas cidades", ressalta a Companhia, pontuando que o furto de água é crime previsto no Código Penal Brasileiro, e impacta diretamente a população que depende do fornecimento regular.



"A empresa também destaca que a preservação dos volumes que venham a ser recuperados depende do compromisso coletivo da população em evitar novas ligações clandestinas e denunciar práticas ilegais. As investigações seguem em andamento e novas medidas poderão ser adotadas pelas autoridades", afirmou a Compesa.

