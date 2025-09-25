A- A+

Sistema de esgotamento Compesa inicia nesta sexta-feira (22) nova etapa de obra no bairro do Pina Durante o serviço, trecho da Avenida Domingos Ferreira ficará totalmente interditado

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) dará início, às 22h desta sexta-feira (26), a uma nova fase das obras de expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário do Recife.

A intervenção será realizada na Avenida Domingos Ferreira, no bairro do Pina, Zona Sul da capital. Os trabalhos envolvem a instalação de um trecho de tubulação que atravessará as pistas leste e oeste da via, na altura do cruzamento com a Rua Pereira da Costa. A conclusão está prevista para o próximo domingo (28).

Nessa etapa da obra, serão implantados 18 metros de tubulação, com 200 milímetros de diâmetro e instalada a 3,6 metros de profundidade. O serviço será executado em duas etapas, conforme o cronograma da Compesa.

A primeira está prevista para a pista leste, entre a noite desta sexta-feira (26) e o sábado (27). A segunda ocorrerá na pista oeste, a partir da noite de sábado (27), com conclusão prevista para o domingo (28).

As equipes da BRK, empresa parceira da Compesa no Programa Cidade Saneada, atuarão em regime integral, durante o dia e a noite, para assegurar que a obra seja concluída dentro do prazo.

Durante o serviço, o trecho da Avenida Domingos Ferreira ficará totalmente interditado, o que vai provocar mudanças no tráfego da região. A recomendação é que os motoristas redobrem a atenção à sinalização e respeitem os desvios indicados.

Para esclarecer dúvidas sobre a obra, a população pode entrar em contato com o Plantão Social pelo telefone (81) 99256-4762.

Veja também