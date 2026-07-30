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Obra Compesa inicia operação do novo sistema de esgotamento sanitário de Fernando de Noronha Com investimento de R$ 21 milhões, a obra elevará a cobertura de 63,7% para 70%, beneficiando cerca de duas mil pessoas

O arquipélago de Fernando de Noronha terá um novo Sistema de Esgotamento Sanitário. A primeira etapa da obra de requalificação e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Boldró já está em operação, com a ilha passando a contar com um novo laboratório para realização de análises de efluentes, eliminando a necessidade de envio das amostras para o Recife.

Com investimento de R$ 21 milhões, a obra elevará a cobertura de esgotamento sanitário de 63,7% para 70%, beneficiando aproximadamente duas mil pessoas. A ampliação da ETE Boldró, agora em fase de urbanização, aumenta a capacidade de tratamento de esgoto e incorpora tecnologias de automação e controle

O presidente da Compesa, Douglas Nóbrega, destacou a importância da conclusão dessa etapa para o arquipélago. “A entrega dessa obra proporciona eficiência no tratamento de esgoto, segurança operacional e ganhos ambientais para a ilha”, afirmou.

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