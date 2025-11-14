A- A+

abastecimento de água Compesa inicia testes da Adutora do Agreste, que levará as águas do Rio São Francisco para Bezerros Expectativa é de que as obras sejam concluídas ainda no fim deste ano

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), iniciou, nesta quinta-feira (13), os testes operacionais do trecho da Adutora do Agreste que transportará água do Rio São Francisco para o município de Bezerros, no Agreste.

As frentes de serviço que integram a fase de testes foram acompanhadas pelo presidente da Compesa, Douglas Nóbrega, e pela prefeita de Bezerros, Lucielle Laurentino (União Brasil), além do diretor de Engenharia da Companhia, Daniel Genuíno, e técnicos da empresa. A expectativa da Compesa é que as águas do rio cheguem ao município até o final deste ano.

"A população aguarda ansiosa por esta obra, tão importante para o nosso município, que está enfrentando dificuldades hídricas devido à situação da Barragem de Jucazinho, praticamente em colapso", declarou a prefeita Lucielle.

Esse trecho corresponde ao Lote 5B do empreendimento, que conta com 54 quilômetros de adutora com diâmetros entre 800mm e 500mm, um investimento de R$ 92 milhões.

"Estamos em um momento histórico na Compesa com os avanços da obra da Adutora do Agreste. A água já chegou em Caruaru e, agora, estamos testando o trecho de Bezerros e, na sequência, Gravatá", pontuou o presidente da Compesa.

Segundo Douglas, essa obra tem sido uma prioridade da governadora Raquel Lyra (PSD), que pediu celeridade nas intervenções para que a água do Rio São Francisco chegue o mais rápido possível à população do Agreste, uma região que historicamente enfrenta escassez de água.

Após a conclusão da etapa da obra até de Bezerros, a expectativa do presidente da Compesa é que as intervenções avancem para beneficiar a cidade de Gravatá, em 2026.

