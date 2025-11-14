Sex, 14 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta14/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
abastecimento de água

Compesa inicia testes da Adutora do Agreste, que levará as águas do Rio São Francisco para Bezerros

Expectativa é de que as obras sejam concluídas ainda no fim deste ano

Reportar Erro
Compesa inicia testes da Adutora do Agreste, que levará as águas do Rio São Francisco para BezerrosCompesa inicia testes da Adutora do Agreste, que levará as águas do Rio São Francisco para Bezerros - Fotos: Hans Von Manteuffel e João Paulo França (drone) / Compesa

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), iniciou, nesta quinta-feira (13), os testes operacionais do trecho da Adutora do Agreste que transportará água do Rio São Francisco para o município de Bezerros, no Agreste.

As frentes de serviço que integram a fase de testes foram acompanhadas pelo presidente da Compesa, Douglas Nóbrega, e pela prefeita de Bezerros, Lucielle Laurentino (União Brasil), além do diretor de Engenharia da Companhia, Daniel Genuíno, e técnicos da empresa. A expectativa da Compesa é que as águas do rio cheguem ao município até o final deste ano.

"A população aguarda ansiosa por esta obra, tão importante para o nosso município, que está enfrentando dificuldades hídricas devido à situação da Barragem de Jucazinho, praticamente em colapso", declarou a prefeita Lucielle.

Esse trecho corresponde ao Lote 5B do empreendimento, que conta com 54 quilômetros de adutora com diâmetros entre 800mm e 500mm, um investimento de R$ 92 milhões.

"Estamos em um momento histórico na Compesa com os avanços da obra da Adutora do Agreste. A água já chegou em Caruaru e, agora, estamos testando o trecho de Bezerros e, na sequência, Gravatá", pontuou o presidente da Compesa.

Leia também

• Compesa inicia perfuração de novo poço em Paulista

• Manutenção emergencial da Compesa deixa bairros do Recife sem água a partir deste sábado (8); veja

• Museu Universo Compesa é reinaugurado após modernização do espaço

Segundo Douglas, essa obra tem sido uma prioridade da governadora Raquel Lyra (PSD), que pediu celeridade nas intervenções para que a água do Rio São Francisco chegue o mais rápido possível à população do Agreste, uma região que historicamente enfrenta escassez de água. 

Após a conclusão da etapa da obra até de Bezerros, a expectativa do presidente da Compesa é que as intervenções avancem para beneficiar a cidade de Gravatá, em 2026.

*Com informações da assessoria
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter