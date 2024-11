A- A+

Água Compesa inicia testes de obra para abastecimento no Morro da Conceição e Alto José do Pinho A expectativa é de que as áreas tenham água todos os dias

O abastecimento de água no Morro da Conceição e Alto José do Pinho, na Zona Norte do Recife, está passando por testes para a realização de uma obra de setorização da Compesa.

Segundo a companhia, a intervenção na rede de abastecimento integra o programa Águas de Pernambuco.

A expectativa é que as áreas tenham água todos os dias, ainda este ano, após a fase de testes.

Aproximadamente 75 ruas dos morros já receberam intervenções para assentamento de 25 quilômetros de tubulações e instalação de novos equipamentos para maior controle da distribuição de água nessas áreas.

A Compesa adianta que, nesta etapa, os testes de colocação da tubulação em carga são realizados de forma minuciosa pelas equipes para evitar vazamentos nas vias.

No entanto, não está descartada a possibilidade de haver rompimentos em trechos da rede nessa fase. Quando uma intercorrência dessa natureza ocorre, a própria equipe da obra agiliza o conserto.

São cinco frentes de serviço da obra instaladas nos morros do Recife, em ruas como Vasco da Gama, Dois de Fevereiro, Arlindo Cisneiros e Córrego do Euclides.

As ações incluem o assentamento de tubulações entre 32 e 250 milímetros e a substituição de redes antigas, que estão subdimensionadas e não atendem mais ao crescimento populacional que ocorreu nas três décadas desde a última intervenção de abastecimento na região.

Ainda serão instalados instrumentos de tecnologia como válvulas e registros.

A previsão é que 300 vias da região recebam intervenções para implantação de novas redes de água até a conclusão da obra, no final do próximo ano.

Também já foram executadas na obra travessias por método não destrutivo, que são realizadas pelo subsolo e sem grandes escavações para atravessar canais e córregos.

Sete intervenções com uso desse método foram realizadas somente no último mês para acelerar a entrega do benefício à população.

O presidente da Compesa, Alex Campos, enfatiza que o projeto de setorização dos morros representa um avanço importante para a região.

“O corpo técnico da Compesa está debruçado em estudos hidráulicos para avaliar o impacto da intervenção e garantir a melhoria do abastecimento nas áreas, que há cerca de 30 anos não recebiam obras estruturais de abastecimento. Para o período da festa, já vamos priorizar a distribuição de água diariamente no Morro da Conceição e no Alto José do Pinho, simultaneamente, fato que não acontecia em anos anteriores e antes dessas intervenções”, afirmou.

Para executar a obra, o Governo do Estado investe mais de R$ 40 milhões por meio da Compesa.

A partir da conclusão da obra de setorização, as redes de abastecimento da região serão divididas em setores para o controle mais eficaz da água produzida e distribuída à população.

Atualmente, o abastecimento nos dois bairros é realizado em regime de rodízio, que varia de acordo com a sua localização.

O calendário médio nessa região é de um dia com água para três dias sem, havendo locais com racionamento mais severo, chegando a ciclos de 8 horas de abastecimento para 96 horas sem água.

