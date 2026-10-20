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COMPESA Compesa usa "bolinha inteligente" para detectar vazamentos sem interromper abastecimento de água Projeto inicial prevê a inspeção de cerca de 70 quilômetros de adutoras na RMR, e pretende recuperar até 65 mil metros cúbicos de água por ano

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) iniciou, nessa segunda-feira (19), projeto-piloto para detectar vazamentos e anomalias nas tubulações sem interromper o abastecimento de água.

O projeto utiliza uma "bolinha inteligente", batizada de "Nautilus", que é equipada com sensores acústicos e inteligência artificial. A esfera é inserida na tubulação dos sistemas de abastecimento para monitorar possíveis vazamentos ocultos.

"Qualquer variação da ondas sônicas num trecho indica uma possibilidade de falha, uma trinca, um vazamento, um furto, um ponto de derivação. É um grande trabalho no combate às perdas de operação", explica o presidente da Compesa, Douglas Nóbrega.

Ao navegar pelo interior da tubulação, o dispositivo também consegue identificar bolsões de ar e problemas estruturais nos sitemas da adutoras em pleno funcionamento, sem necessidade de interromper o abastecimento para a população.

A "bolinha inteligente", batizada de "Nautilus", é equipada com sensores acústicos e inteligência artificial - Foto: Aluisio Moreira/Compesa

Na primeira fase, o projeto irá percorrer os sistemas Tapacurá, Gurjaú e Duas Unas - Foto: Aluisio Moreira/Compesa

Na primeira fase, o projeto irá percorrer os sistemas Tapacurá, Gurjaú e Duas Unas - Foto: Aluisio Moreira/Compesa

Os dados são capturados por repetidores de sinal, que enviam as informações para a base de dados do sistema - Foto: Junior Selva e JP França/Compesa

O primeiro teste da Nautilus foi feito no trecho entre a Adutora de Duas Unas, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), e a Estação de Tratamento de Tapacurá, em São Lourenço da Mata, também na RMR. O equipamento percorreu cerca de oito quilômetros de tubulação.

"A esfera emite, pelo caminho, ondas sonoras. A gente pega agora os dados, coloca no sistema e vai monitorando", detalhou o presidente da companhia sobre os próximos passos do projeto.

A iniciativa faz parte de um acordo de cooperação técnica entre a Compesa e a Amazon, e será realizado sem custo para a companhia.

O projeto inicial prevê a inspeção de cerca de 70 quilômetros de adutoras na RMR, e pretende recuperar até 65 mil metros cúbicos de água por ano.

Funcionamento

O dispositivo substitui métodos convencionais de inspeção, de forma não invasiva, evitando escavações e o interrompimento no abastecimento de água.

A esfera é impulsionada pelo próprio fluxo da água, registrando e enviando informações por meio de tecnologia de ultrassom.

Os dados são capturados por repetidores de sinal, que enviam as informações para a base de dados do sistema.

Próximos passos

Na primeira fase, o projeto irá percorrer os sistemas Tapacurá, Gurjaú e Duas Unas.

Os sistemas abastecem a Região Metropolitana do Recife e apresentam os maiores potenciais de recuperação de volume perdido.

Após a captação dos dados, a Compesa receberá da Aganova, detentora da tecnologia, um relatório com os pontos onde foram identificadas anomalias nas tubulações, tornando possível o planejamento de possíveis intervenções.

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