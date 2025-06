Agreste: Compesa executará R$ 23 milhões em obras para ampliar abastecimento de água em Limoeiro

A- A+

A Compesa irá executar obras de abastecimento de água, em Limoeiro, no Agreste do estado, no valor de R$ 23 milhões. O investimento será destinado a três importantes projetos, que devem beneficiar cerca de 45 mil pessoas.

Duas dessas obras tiveram o processo licitatório autorizado na última sexta-feira (7) pela governadora Raquel Lyra, em evento realizado na cidade, enquanto a terceira já está em licitação.

A primeira obra prevê a substituição de um trecho de aproximadamente 10 quilômetros da adutora do Sistema Produtor de Limoeiro, a partir da Barragem de Lagoa do Carro (antiga Barragem de Carpina).

A intervenção irá aumentar a oferta de água em 20 litros por segundo, reduzir perdas por ligações clandestinas e ampliar a segurança hídrica da população. O investimento é de R$ 5,8 milhões.

A segunda ação contempla a ampliação do próprio Sistema Produtor de Limoeiro, também com captação na Barragem de Lagoa do Carro.

Serão implantados cerca de 4 km de nova adutora, além da ampliação de estações elevatórias, requalificação da Estação de Tratamento de Água (ETA) existente, adequações para a instalação de uma nova ETA e a construção de mais 5 km de adutora. A iniciativa visa melhorar o transporte de água e reduzir interrupções por manutenção, com aporte de R$ 7,5 milhões.

A terceira frente de investimento já em licitação trata da aquisição e instalação de uma nova Estação de Tratamento de Água com tecnologia de ultrafiltração, que aumentará a oferta em mais 50 litros por segundo.



O sistema utiliza membranas de alta eficiência que funcionam como barreiras físicas contra partículas e promovem a desinfecção da água, garantindo maior qualidade e segurança no abastecimento. O valor investido é de R$ 9,6 milhões.

“A governadora trata a água como prioridade. Limoeiro não recebia investimentos dessa magnitude há mais de 15 anos. Agora, com esse pacote de R$ 23 milhões, damos mais um passo importante para acabar com o racionamento no município”, destacou o diretor de Produção e Planejamento Operacional da Compesa, Flávio Coutinho.

Outros investimentos

Além dessas iniciativas, Limoeiro já conta com outros investimentos já entregues voltados à segurança hídrica da população. Entre eles, destaca-se a substituição de um trecho da Adutora de Bizarra. Com um investimento de R$ 800 mil, a obra possibilitou maior segurança operacional e melhoria do abastecimento da cidade.

Outra ação importante foi a execução de novas interligações nas redes de distribuição, com aporte de R$ 150 mil. Essa medida resultou na ampliação da oferta de água no município e na melhoria do sistema de rodízio.



Anteriormente com média de cinco dias com abastecimento para 15 dias sem, o intervalo passou para seis dias com abastecimento e 12 dias sem, graças à melhoria na infraestrutura da rede.

Investimentos futuros para segurança hídrica da Mata Norte

Também está previsto um dos maiores investimentos na região: a Implantação do Sistema Produtor Integrado da Mata Norte, com captação a partir da Barragem Lagoa do Carro, orçado em R$ 320 milhões. Este sistema beneficiará Limoeiro e diversos outros municípios da região.

O projeto será executado pela iniciativa privada com a concessão dos serviços de distribuição de água, que viabilizará investimentos necessários para atender às metas de universalização estabelecidas pelo Novo Marco Legal do Saneamento.





