A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) avisou, nesta quarta-feira (18), que precisará realizar serviços de manutenção emergenciais na Estação de Tratamento de Água - ETA Gurjaú, localizada no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR).



Para isso, a companhia precisará paralisar o sistema Gurjaú nesta quinta-feira (19), deixando bairros do Cabo e de Jaboatão dos Guararapes - também na RMR - sem água.

Em função das atividades, o abastecimento será suspenso por cerca de 10 horas. Segundo a Compesa, os serviços começarão às 8h desta quinta e irão até as 18h do mesmo dia.



Os bairros afetados pela paralisação do abastecimento em Jaboatão dos Guararapes são: Curcurana, Cajueiro Seco, Prazeres, Candeias, Barra de Jangada e Jardim Guararapes.

Já as áreas afetadas no Cabo de Santo Agostinho são: São Francisco (exceto Alto do Miranda e Cruzeiro), Cohab, Centro, Garapu, Charnequinha, Pirapama, Santo Inácio, Vila Social Contra Mocambo, Bom Conselho, Distrito Industrial Diper, Distrito Industrial Santo Estevão e Destilaria.

A normalização do abastecimento para as áreas afetadas, informa a Compesa, seguirá o calendário de distribuição de cada localidade.

