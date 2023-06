Compesa promove mutirão para cadastramento da Tarifa Social em Recife e Jaboatão

A- A+

A Compesa está promovendo um mutirão para cadastramento da Tarifa Social nos bairros de Dois Unidos, no Recife, e Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes. A tarifa em Pernambuco custa R$ 9,44 por um consumo mensal de até 10m³ e é oferecida para pessoas com renda de até um salário mínimo. O serviço será mantido até o dia 22 de julho, de segunda a sexta-feira.

No Recife, o benefício está sendo ofertado em uma Unidade Móvel da Compesa que ficará estacionada na Rua Monsenhor Arruda Câmara, ao lado da Paróquia São Vicente de Paulo. Já em Jaboatão, o atendimento será realizado na Rua do Colégio, próximo à Escola de Referência de Ensino Médio Adelaide Pessoa Câmara. Nos dois locais o atendimento vai das 9h às 16h.

Para se inscrever, o clien-te precisa atender alguns critérios: ter uma média de consumo dos últimos seis meses de até 10m³ de água e até 80kwh de energia elétrica; possuir comprovante de renda (que pode ser contracheque, benefício social ou previdenciário) no valor de até 1 (um) salário mí-nimo vigente; ser proprietário de um único imóvel e residir em imóvel com padrão com-patível com a renda familiar, e apresentar no ato de inscrição a documentação original e cópia (CPF, RG), conta Neoenergia e comprovante de renda.

A Tarifa Social em Pernambuco custa R$ 9,44 por um consumo mensal de até 10m³ de água. De acordo com a companhia o valor é o menor do Nordeste.

