Compesa realiza audiência pública sobre projeto do Sistema Produtor Engenho Maranhão

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A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) realizará no próximo dia 27 de julho, às 14h, uma audiência pública para discutir o Projeto do Sistema Produtor Engenho Maranhão. O encontro presencial acontecerá no centro administrativo do Complexo Industrial Portuário de Suape, no Cabo de Santo Agostinho, e será transmitido ao vivo pelo canal da Compesa no YouTube.

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A fase de diálogo teve início no dia 6 de julho com a abertura da Consulta Pública. O processo de escuta, cujos avisos foram publicados nos Diários Oficiais da União e do Estado, segue aberto até o dia 6 de agosto para receber contribuições e sugestões da sociedade.



O projeto do Sistema Produtor Engenho Maranhão contempla a construção da Barragem Engenho Maranhão, infraestrutura considerada estratégica para garantir a segurança hídrica da região e do Complexo Industrial Portuário de Suape, além de contribuir para a contenção de enchentes no rio Ipojuca e para a melhoria do abastecimento de água de cerca de 310 mil pessoas nos municípios de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho.



Investimentos

A execução do projeto ocorrerá por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), uma iniciativa considerada pioneira no Brasil para a construção de barragens. Os investimentos previstos superam R$ 1,1 bilhão. Desse total, R$ 340 milhões serão destinados à implantação de novas estruturas - incluindo a construção da barragem -, enquanto os R$ 753 milhões restantes serão destinados à operação e manutenção de todo o sistema produtor por um período de 30 anos.



Além da construção da barragem, o projeto abrange a modernização da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Suape, cuja capacidade será ampliada de 300 para 1.600 litros por segundo. Estão previstas ainda a manutenção de 42 quilômetros de adutoras, incluindo novos 18 quilômetros. O escopo contempla, também, a operação de 26 unidades do sistema hídrico — englobando barragens, estações de tratamento, adutoras, estações elevatórias e reservatórios —, com o objetivo de aumentar a eficiência e a segurança do abastecimento na região.

Projeto do Sistema Produtor Engenho Maranhão - Foto: João Paulo França/Compesa

Com caráter multifuncional, o sistema prevê interligações com os mananciais de Bita e Utinga, além de uma futura integração ao Sistema Produtor Pirapama. A modelagem e a elaboração dos estudos técnicos foram realizadas pelo Consórcio Vernalha Pereira-Profill-Galípolo. A coordenação do projeto está a cargo da Compesa, com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), da Caixa Econômica Federal, da Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento e da Secretaria de Projetos Especiais do Estado.



“Estamos diante de um marco para Pernambuco e de um modelo inovador para o Brasil. O projeto vai garantir mais segurança no abastecimento de água e mais proteção para a população da região, por unir segurança hídrica e controle de cheias em uma única solução estruturadora”, destacou o diretor-presidente da Compesa, Douglas Nóbrega.



Os interessados em participar da Consulta Pública - para ter acesso ao edital completo, conferir os detalhes técnicos e enviar contribuições, os interessados devem visitar a página oficial do projeto no site da Compesa, através do link.

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