OBRA

Compesa realiza manutenção emergencial na rede de esgoto no Recife Antigo

O trecho que passará por intervenção está localizado no cruzamento da Rua Álvares Cabral com Cais do Apolo

Cruzamento da Rua Álvares Cabral com Cais do ApoloCruzamento da Rua Álvares Cabral com Cais do Apolo - Foto: Reprodução/Google Street View

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) inicia, às 22h, desta segunda-feira (1º), uma obra emergencial para reparo da rede de esgoto no Recife Antigo. O trecho que passará por intervenção está localizado no cruzamento da Rua Álvares Cabral com Cais do Apolo. 
 

A expectativa é que a obra dure cinco dias. A intervenção prevê a substituição de cerca de três metros de tubulação danificada e deve ser concluída até o próximo sábado (6). 

Durante a obra, um trecho de aproximadamente 20 metros, em duas faixas da via, ficará interditado ao tráfego. O local contará com sinalização para orientar os motoristas, que devem redobrar a atenção ao passar próximo ao trecho.

De acordo com a companhia, os serviços serão executados pela BRK, parceira da Compesa no Programa Cidade Saneada, com frentes de trabalho durante o dia e a noite para acelerar a conclusão. 
 

