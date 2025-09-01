A- A+

OBRA Compesa realiza manutenção emergencial na rede de esgoto no Recife Antigo O trecho que passará por intervenção está localizado no cruzamento da Rua Álvares Cabral com Cais do Apolo

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) inicia, às 22h, desta segunda-feira (1º), uma obra emergencial para reparo da rede de esgoto no Recife Antigo. O trecho que passará por intervenção está localizado no cruzamento da Rua Álvares Cabral com Cais do Apolo.



A expectativa é que a obra dure cinco dias. A intervenção prevê a substituição de cerca de três metros de tubulação danificada e deve ser concluída até o próximo sábado (6).

Durante a obra, um trecho de aproximadamente 20 metros, em duas faixas da via, ficará interditado ao tráfego. O local contará com sinalização para orientar os motoristas, que devem redobrar a atenção ao passar próximo ao trecho.

De acordo com a companhia, os serviços serão executados pela BRK, parceira da Compesa no Programa Cidade Saneada, com frentes de trabalho durante o dia e a noite para acelerar a conclusão.



