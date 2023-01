A- A+

Compesa Compesa realiza obra de esgoto na Rua da Paz, em Afogados, Zona Oeste do Recife A previsão é de que as obras terminem até o dia 23 deste mês

Em caráter emergencial, a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) iniciou, nesta segunda-feira (16), uma obra de esgoto na Rua da Paz, ao lado da Praça do Largo da Paz, no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife. A previsão é de que as obras terminem até o dia 23 deste mês.



Durante a realização da obra, o tráfego de veículos através do retorno que existe ao lado da Praça Largo da Paz ficará interditado. Os motoristas devem ficar atentos às sinalizações e realizar o desvio na própria via.

De acordo com a Compesa, a obra é para substituir seis metros de uma tubulação de esgoto, de 1000 milímetros de diâmetro, que se encontra danificada. O objetivo é de não interromper o correto fluxo dos efluentes (dejetos) do bairro.

A Companhia pede a compreensão dos motoristas e transeuntes que circulam habitualmente nessa área e ressalta a "importância de a empresa agir rapidamente com o intuito de evitar a ocorrência de extravasamentos de esgoto na região, em consequência da tubulação que se rompeu e precisa ser recuperada."



