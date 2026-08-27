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FUTEBOL Compesa realiza obra de remanejamento de adutora de Gurjaú na BR-101 Sul Trecho será interditado por conta do serviço, mas não haverá suspensão do abastecimento de água

A Compesa dará continuidade, no sábado (29) e domingo (30), ao serviço de travessia de um trecho da Adutora de Gurjaú, remanejado em função das obras de construção do Viaduto da Vitarella, executadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Para a realização do serviço, será necessária a interdição da antiga BR-101 Sul, em frente à Vitarella, com a suspensão temporária do fluxo de veículos no trecho. Não haverá suspensão do abastecimento de água para a população.

Em nota, a Compesa apontou que “mantém alinhamento permanente com o DNIT, as prefeituras de Jaboatão dos Guararapes e do Cabo de Santo Agostinho, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Consórcio Grande Recife para definição do cronograma e adoção das melhores estratégias para a execução dos serviços”. A primeira etapa foi realizada no último fim de semana e a ação da Compesa contará ainda com uma terceira etapa, que terá o cronograma definido posteriormente.

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