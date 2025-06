A- A+

TRÂNSITO Compesa realiza obra emergencial de esgoto em Boa Viagem; trecho da Domingos Ferreira é interditado De acordo com a companhia, a obra deverá seguir até o dia 15 de junho

Atuando para realizar a ampliação do sistema de esgotamento sanitário na Zona Sul do Recife, a Compesa iniciou uma obra emergencial na Avenida Domingos Ferreira, no bairro de Boa Viagem.

De acordo com a companhia, a necessidade de intervenção foi observada durante uma ação preventiva que localizou um abatimento em um trecho da via.

O serviço que foi iniciado ainda na noite da última sexta-feira (30), próximo ao número 2343, em frente à Tapeçaria Adroaldo, deverá seguir até o dia 15 de junho.

As atividades estão sendo executadas pela BRK, parceira da Compesa no Programa Cidade Saneada, e acontecem no canteiro central da avenida.

Por causa da intervenção, duas faixas da pista oeste e uma faixa da pista leste ficarão bloqueadas ao tráfego de veículos em cerca de 40 metros.

As pistas estão sinalizadas em 120 metros com orientação aos motoristas, que devem redobrar a atenção e seguir o desvio pelas demais faixas liberadas.

A obra deverá permitir a troca de 6 metros de uma tubulação que se encontra danificada, com aproximadamente 3 metros de profundidade.

Para evitar extravasamento de esgoto no bairro, o serviço precisou ser organizado com urgência.

Devido à complexidade da obra e para minimizar o impacto da iniciativa no trânsito, os trabalhos estão sendo realizados dia e noite, sem interrupções.

