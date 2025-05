A- A+

obras Compesa realiza obra emergencial na rede de esgoto da Avenida Beberibe, Zona Norte do Recife A expectativa é de que as atividades sejam finalizadas até a próxima sexta-feira (23)

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) está executando uma intervenção emergencial para a manutenção da rede coletora de esgoto na Avenida Beberibe, n.º 259, no sentido Largo da Encruzilhada, localizada no bairro de Beberibe, Recife.

Os serviços estão sendo realizados pelas equipes da BRK, parceira da Compesa no Programa Cidade Saneada, em regime ininterrupto de 24 horas, com o objetivo de agilizar a conclusão da obra. A expectativa é de que as atividades sejam finalizadas até a próxima sexta-feira (23).

Durante o período de intervenção, um trecho de aproximadamente 200 metros da via estará interditado, no sentido Encruzilhada, entre as ruas Fernando Cesar e Olímpio de Arroxelas Galvão.

O tráfego está sendo desviado para as faixas do sentido bairro de Beberibe, que opera em mão dupla temporariamente. A orientação é para os motoristas redobrarem a atenção à sinalização e aos desvios indicados no local.

