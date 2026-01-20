Compesa remove 1.500 ligações clandestinas e recupera 780 milhões de litros de água por mês em 2025

A- A+

Mais de 1.500 ligações clandestinas foram removidas pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) ao longo de 2025 no estado, resultando na recuperação de 780 milhões de litros de água por mês.

O balanço, divulgado nesta terça-feira (20), aponta que o volume seria suficiente para encher, diariamente, cerca de 26 mil caixas d’água de mil litros. As ações ocorreram em mais de 20 cidades de Pernambuco, com o objetivo de ampliar a oferta de água e melhorar o abastecimento.



Durante as fiscalizações, foram identificados pontos clandestinos de abastecimento de carros-pipa, além de ligações irregulares para chácaras, sítios e fazendas.

Fiscalizações foram realizadas de forma integrada com a Secretaria de Defesa Social (SDS), com apoio das Polícias Militar e Civil de Pernambuco | Foto: Compesa/Divulgação

Segundo a Compesa, no Sistema Adutor do Pajeú, em Serra Talhada, no Sertão, a retirada de tubulações irregulares e o corte de ligações clandestinas elevaram a vazão de 139 para 161 litros por segundo, garantindo o fornecimento para cerca de 12 mil pessoas.



Já na adutora de inversão de Jucazinho, a primeira fase da operação resultou na recuperação de mais de 20 litros por segundo e na triplicação da produção de água para o município de Riacho das Almas, no Agreste, beneficiando a população, que enfrentava dificuldades no abastecimento em razão do nível crítico da barragem de Jucazinho.

O presidente da Compesa, Douglas Nóbrega, detalhou a necessidade de combate ao furto de água na garantia de acesso ao recurso.



"Cada ligação clandestina removida representa mais água chegando a quem está regularizado. Essas operações são fundamentais para recuperar a capacidade dos sistemas, assegurar justiça no acesso à água e permitir que os investimentos da Compesa se traduzam em melhoria real na vida das pessoas", afirmou Douglas.



Ainda de acordo com o presidente da Compesa, para as ações de 2026, a empresa planeja reforços em equipe e inteligência.



A companhia detalhou que, além das ações em adutoras no interior do estado, o combate ao furto de água também vem sendo intensificado na Região Metropolitana do Recife, com fiscalizações em pontos comerciais, como lava-jatos.



"A Compesa reforça que o furto de água é crime e seguirá atuando de forma permanente, com apoio da SDS e da população, para coibir irregularidades e preservar a segurança hídrica dos municípios atendidos. A manutenção dos volumes recuperados depende do engajamento da sociedade, evitando o retorno das ligações clandestinas e novos prejuízos ao abastecimento", afirmou a empresa.

