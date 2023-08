A- A+

Fornecimento de água Compesa retira 4 mil pessoas do rodízio de abastecimento no município de Igarassu População receberá água diariamente em suas residências, segundo Companhia

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) retirou cerca de 4 mil pessoas do rodízio de abastecimento de água no Bairro do Alto do Céu, em Igarassu, Região Metropolitana do Recife (RMR). Segundo a Companhia, a população receberá água diariamente em suas residências.

De acordo com a Compesa, estudos e ajustes operacionais, para aprimorar o sistema de abastecimento de água foram realizados no mês de maio deste ano.

O trabalho foi realizado com auxílio da tecnologia dos dataloggers (aparelhos que monitoram as pressões da água), além de iniciativas como a setorização da área e aumento na vazão do Poço do Sítio Boa Vista. O serviço também contou com ajustes operacionais realizados pelos técnicos da Compesa.

A gerente de Unidade de Negócio da Compesa, Mirella Tavares, falou da colaboração entre diferentes setores da empresa.

“Anteriormente, os moradores do Alto do Céu enfrentavam um calendário de abastecimento que alternava um dia com água e um dia sem. Com essa recente intervenção da companhia, um trabalho conjunto das equipes técnicas, essa realidade foi transformada, proporcionando às famílias a capacidade de realizar atividades cotidianas com acesso constante à água potável”, Mirella.

Ainda de acordo com a gerente, a Compesa deseja atender às necessidades hídricas da população.

