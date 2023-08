Quase 5 mil pessoas do bairro de Passarinho, Recife, passarão a receber água diariamente

A- A+

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) vai retirar cerca de quase 5 mil moradores do rodízio de abastecimento de água no Bairro de Passarinho, no Recife, a partir do próximo mês.

A empresa realiza perfuração de poços profundos para ampliar o serviço de oferta de água aos moradores.



Os ajustes para implantação do novo esquema de distribuição de água no bairro foram iniciados após a perfuração de dois poços, o Fluminense 2 e o Vale do Senhor, com profundidade de de 147 e 182 metros, respectivamente.

Atualmente, o regime de abastecimento no bairro é de um dia com água para três dias sem, em média.



De acordo com a Companhia, os equipamentos da empresa promoveram um incremento de vazão estimado em 20 litros por segundo ao sistema de abastecimento local, o que representa um aumento de aproximadamente 50% do volume disponibilizado para a localidade,

Além da perfuração dos poços, o trabalho contemplou o assentamento de 2,5 quilômetros de adutoras para o incremento de produção ao sistema.

“As intervenções e o trabalho ostensivo das nossas equipes foram fundamentais para garantir o objetivo de viabilizar o fim do rodízio de parte do bairro do Passarinho, a partir do início da operação dos novos poços", disse Nyadja Menezes, diretora Regional Metropolitana da Compesa.



"Já no próximo mês a população será alcançada pelos benefícios da obra, com mais água nas torneiras. Além do fim do rodízio em localidades do bairro, vamos conseguir também reduzir o calendário de abastecimento em outras partes a partir de ajustes operacionais”, afirmou Nyadja.

Após a conclusão das obras, o abastecimento do local está sendo monitorado por Dataloggers (equipamentos que monitoram a distribuição e pressão da água) instalados nas áreas de abastecimento.



Calendário de abastecimento

Os Dataloggers também são utilizados na construção do novo calendário de abastecimento do bairro do Passarinho, que será divulgado no próximo mês de setembro pela Companhia.



O calendário poderá ser acessado através dos canais de atendimento, e no site da Compesa.



