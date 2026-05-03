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chuvas em pernambuco Compesa retoma abastecimento de água nas cidades da RMR mais afetadas pela chuva De acordo com a Compesa, já foi retomada a operação de 10 unidades de abastecimento

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) iniciou, neste domingo (3), o reabastecimento de água nas cidades da Região Metropolitana do Recife que foram afetadas com as fortes chuvas da última sexta-feira (1º).



A regularização ocorre nos municípios do Recife, Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata, Olinda, Paulista e Camaragibe.



De acordo com a Compesa, já foi retomada a operação de 10 unidades de abastecimento, de um total de 48 afetadas pelas fortes chuvas que ocorreram recentemente em toda a região.

"Desde o início da manhã, os técnicos estão em campo vistoriando as áreas de risco, indicadas pela Defesa Civil de cada município, onde estão localizados sistemas de abastecimento de água. Após vistorias já realizadas, foi possível iniciar o processo de regularização gradual do fornecimento de água e de acordo com calendário das áreas afetadas", informou a Compesa.



À medida que as inspeções forem realizadas e os sistemas tenham condições de operar em segurança, a distribuição de água será liberada para as demais áreas.

No Recife, o fornecimento foi restabelecido nas seguintes áreas: UR-01, UR-02, UR-03, UR-04, UR-05, UR-07, UR-10 e UR-12, Morro da Conceição, além dos bairros Pantanal, Milagres, Jardim Monte Verde, Três Carneiros, Lagoa Encantada e Jordão.

Em Jaboatão dos Guararapes, a retomada do abastecimento contempla as localidades de UR-06 e UR-11, Loteamento Grande Recife/Sucupira, Jardim Monte Verde, Zumbi do Pacheco (parte alta), Jardim Jordão, Dois Carneiros, Cavaleiro, Curado I, Curado IV e Curado V.

Em Olinda, o abastecimento voltou para Sapucaia, Nova Olinda, Alto da Bondade, Alto Macaíba, Alto do Cajueiro e Águas Compridas.

No município de Paulista, a normalização da distribuição já foi iniciada para Arthur Lundgren I, Jardim Paulista (Alto e Baixo), Maranguape I e o Centro.

As áreas de São Lourenço da Mata e Camaragibe que tiveram o abastecimento comprometido devido às chuvas já estão com o fornecimento de água em processo de regularização, segundo destacou a Compesa.

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