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PERNAMBUCO Compesa sedia 46º Encontro da Câmara Técnica de Controle de Qualidade da Aesbe Evento reúne representantes estaduais de saneamento de todo o país e acontece entre os dias 25 e 27 de março

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) sedia, pela primeira vez, o 46º Encontro da Câmara Técnica de Controle de Qualidade da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe), que inicia nesta quarta (25) e encerra na sexta-feira (27). Será no prédio sede da Companhia, na área central do Recife.

O evento reunirá representantes de companhias estaduais de saneamento de todo o país, bem como especialistas e fornecedores do setor, se fortalecendo como um espaço de intercâmbio técnico e institucional.

A realização do encontro na capital pernambucana reforça o destaque da Compesa no cenário nacional do saneamento, principalmente no que se refere às áreas de controle e qualidade da água e esgoto.

Ao longo dos três dias de programação, os participantes discutirão desafios regulatórios, avanços tecnológicos, boas práticas operacionais e estratégias, tendo em vista garantir a segurança hídrica e a qualidade dos serviços prestados à população.

A agenda da programação conta com palestras, mesas técnicas e debates sobre temas estratégicos para o setor, como monitoramento da qualidade da água, inovação em processos laboratoriais e gestão de riscos.

Um dos destaques será a visita técnica à Gerência de Controle de Qualidade (GQL), localizada na zona norte do Recife, onde os participantes conhecerão a estrutura e os procedimentos adotados pela companhia.

“Receber um evento dessa relevância, com abrangência nacional, reforça o compromisso e a posição de destaque da Compesa na excelência do controle da qualidade. Também é uma oportunidade de apresentar nossos avanços e de contribuir com o desenvolvimento do saneamento em todo o país”, destacou o presidente da Compesa, Douglas Nóbrega.

A apresentação da ampliação dos serviços da GQL para o público externo também será um dos pontos essenciais do encontro. A iniciativa foi viabilizada a partir da acreditação do laboratório, que agora passa a ofertar análises com reconhecimento técnico e confiabilidade ampliada, atendendo não somente às demandas internas da companhia, mas também a instituições públicas, privadas e outros interessados.

Para o presidente da Compesa, Douglas Nobrega, sediar o encontro representa um marco para a companhia e uma oportunidade estratégica de compartilhar experiências e fortalecer parcerias no setor.

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