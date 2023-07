Compesa suspende abastecimento em áreas de morro devido às chuvas; confira os locais afetados

A- A+

A Compesa suspendeu, na noite desta sexta-feira (7), o abastecimento de água em áreas de morro na Região Metropolitana do Recife (RMR). Segundo a empresa, a suspensão do serviço acontece por motivos de segurança, dado o “grande volume de chuvas registrado nas últimas 24 horas”.

Segundo a Compesa, a decisão foi tomada após um alerta da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e com a previsão de chuvas moderadas a fortes na madrugada deste sábado (8).

O abastecimento também será suspenso em algumas áreas planas, que são atendidas pelos sistemas situados em pontos considerados de risco pela Defesa Civil dos municípios.



“A retomada da distribuição de água acontecerá com a diminuição da chuva, mediante a avaliação técnica das redes de abastecimento pelas equipes de manutenção da Compesa, que aponte não haver risco para a operação dos sistemas”, diz a empresa em nota.

Confira as localidades afetadas:

Recife:

Água Fria,

Alto José Bonifácio

Alto José do Pinho

Alto Santa Terezinha

Apipucos

Beberibe

Bomba do Hemetério

Brejo da Guabiraba

Brejo de Beberibe

Cajueiro

Casa Amarela

Córrego do Jenipapo

Dois Irmãos

Dois Unidos

Fundão

Guabiraba

Linha do Tiro

Macaxeira

Mangabeira

Morro da Conceição

Nova Descoberta

Passarinho

Ponto de Parada

Porto da Madeira

Sitio dos Pintos

Sítio São Braz

Várzea (UR-7)

Vasco da Gama.

Jaboatão dos Guararapes:

Alto Santa Rosa

Alto do Vento

Alto Jardim Quitandinha

Carlos Pinto

Dois Carneiros

Monte Verde

Nossa Senhora dos Prazeres

Rua São Paulo

Três Carneiros

UR'S (01,02,03,04,05,06,10,11 e 12)

Vila Rica

Cavaleiro

Pacheco (Alto do Rodo, Venezuela e Moçambique)

Curado I

Curado IV (parte alta)

Curado V.

Olinda:

Alto da Bondade 2 (parte alta)

Alto da Manguba

Córrego da Bondade (Rua Gibraltar)

Passarinho

Alto Sol Nascente.

Paulista:

Arthur Lundgren I e II

Vila Torres Galvão Alto e Baixo

Abreu e Lima:

Alto da Bela Vista

Camaragibe:

Rosa Selvagem

Jardim Teresópolis

Alto das Carmelitas

Sítio das Mesquitas

Areinha

Sítio Fontainha

Tabatinga.



