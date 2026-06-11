Compesa suspende abastecimento em Olinda e Paulista para serviços da Neoenergia; veja data e bairros
A parada programada do Sistema Botafogo afetará 37 bairros da Região Metropolitana do Recife (RMR); a expectativa é que as intervenções sejam concluídas na madrugada de terça-feira (16)
A Compesa anunciou, nesta quinta-feira (11), a parada programada no Sistema Botafogo a partir das 6h da próxima segunda-feira (15), a pedido da Neoenergia Pernambuco. O abastecimento dos municípios de Paulista e Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), será afetado.
A empresa de distribuição de energia elétrica solicitou o desligamento da rede para serviços de energia na região, e a Compesa utilizará o período da paralisação do sistema para executar também serviços de manutenção preventiva e instalar novos equipamentos.
A expectativa é que as intervenções sejam concluídas na madrugada de terça-feira (16). O abastecimento será retomado gradualmente, de acordo com o calendário de distribuição de água de cada localidade.
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Veja os bairros afetados com a falta de água:
Paulista
Vila Torres Galvão, Alameda, Jaguarana, Jaguaribe, Maranguape II, Artur Lundgren I, Aurora, Centro, Pau Amarelo, Jardim Paulista, Mirueira e Maranguape II.
Olinda
Alto da Bondade, Alto da Nação, Alto da Macaíba, Alto da Sucupira, Alto da Manguba, Bairro Novo, Bonsucesso, Bultrins, Casa Caiada, Cohab, Guadalupe, Jardim Atlântico, Monte, Nova Olinda, Peixinhos, Rio Doce, Sítio Fragoso, Tabajara, Santa Tereza, Varadouro, Sítio Histórico, Carmo, Umuarama, Vila Popular e V8.