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INOVAÇÃO Compesa testa esfera inteligente para detectar vazamentos nesta sexta-feira (16) Equipamento percorrerá 30 quilômetros da Adutora de Tapacurá sem interromper o abastecimento de água

A Compesa inicia, nesta sexta-feira (16), o uso de uma esfera inteligente para identificar vazamentos e outras irregularidades em adutoras sem interromper o abastecimento de água. O primeiro teste será realizado na Adutora de Tapacurá, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a partir das 9h30.

O equipamento percorrerá cerca de 30 quilômetros de tubulação, com previsão de concluir o trajeto em até seis horas.

Como funciona

Batizada de Nautilus, a esfera utiliza sensores acústicos e inteligência artificial para identificar vazamentos ocultos, bolsões de ar, problemas estruturais e possíveis ligações irregulares.

O dispositivo é impulsionado pelo próprio fluxo da água e registra informações durante o percurso, sem a necessidade de escavações ou suspensão do fornecimento.

Os dados são captados por repetidores instalados ao longo da tubulação. A cada quilômetro, os equipamentos recebem as informações transmitidas por ultrassom e as encaminham para a base de dados do sistema, onde são analisadas para localizar possíveis anomalias.

A iniciativa faz parte de um acordo de cooperação técnica entre a Compesa e a Amazon, voltado à redução das perdas de água e ao aumento da eficiência dos sistemas de distribuição. Segundo a companhia, a implementação não terá custo para a empresa, pois será financiada com recursos vinculados a metas ambientais, sociais e de governança (ESG) de empresas de tecnologia.

A primeira etapa prevê a inspeção de aproximadamente 70 quilômetros de adutoras que abastecem parte da Região Metropolitana do Recife.

A expectativa é recuperar até 65 mil metros cúbicos de água por ano. Desde junho de 2026, equipes técnicas realizam levantamentos para definir os pontos de entrada e saída do equipamento e ajustar a operação dos sistemas.

Após o teste na Adutora de Tapacurá, a previsão é que a tecnologia seja utilizada nos sistemas Gurjaú, na segunda-feira (19), e Duas Unas, na terça-feira (20). Os dois também atendem municípios da Região Metropolitana do Recife e foram selecionados pelo potencial de recuperação de água perdida.

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